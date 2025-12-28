住五星級酒店遇地震「門故障」困半小時 業者致歉

新北市 / 綜合報導

地震驚魂！一名張小姐與好友帶著小孩，入住新北板橋一間五星級酒店，但昨(27)日深夜地震發生後，她們卻發現房門故障打不開，聯繫櫃台人員，直到半小時後才成功協助開門，張小姐不滿事後酒店沒有道歉，因為如果這半個小時剛好發生餘震，他們將無路可逃，當事酒店則回應，值班經理有第一時間前往關心，對於住宿旅客受到驚嚇與不便也深感抱歉，已經主動致歉並予以關心。

酒店房門門鎖卡住，門把根本無法下壓，旅客怎麼操作都打不開，酒店人員前來確認，還是無法將門打開，旅客心急如焚，因為1227強震才剛剛發生不久，門鎖故障，他們等同於受困房內。

事發地點，就在新北市板橋區這家五星級酒店，平日房費就要價近萬元，標榜親切服務美食佳餚，交通便利還有游泳池，吸引旅客入住，當天張小姐與好友，帶著兩名幼童，入住18樓家庭房，晚間11點多遇上強震，想要離開房間，卻發現門鎖故障，求助櫃檯人員，對方告知要等電梯重新設定，才有辦法上樓處理，期間到場查看兩次，才會同工程師成功開鎖，張小姐一行人受困房間內30分鐘。

旅客說：「講說如果餘震，那我們不就等死嗎？….根本也沒有道歉之類的。」酒店則回應，當下值班經理有前往關心，並連繫工程團隊進行緊急修繕，對於旅客受到的驚嚇與不便，深感抱歉，也會再全面檢視設備及應變流程，但入住酒店，卻遇上地震門鎖損壞，影響逃生動線，不只擔心受怕，也難免影響旅客出遊心情。

