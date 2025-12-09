住億元豪宅「全家尿完才能沖水」 媳婦傻眼：婆家祖傳規矩

一名網友匿名抱怨婆家的恐怖衛生習慣。（示意圖，pexels）

一名網友匿名在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，家中住著價值上億元的豪宅，卻過著如同「原始人」般的生活。婆婆堅持規定，家裡只要有人上廁所，就必須等全家人都上完了才能一起沖水，尤其半夜起床的家人也不能先沖，必須等天亮才能沖，理由是「水很貴，不能亂沖水」。這讓原PO苦不堪言，認為這樣不僅廁所臭氣沖天，整個家裡也瀰漫異味，既不衛生又可能危害全家健康。

臭氣彌漫 家庭運勢會受影響？

婆婆還強調，上廁所亂沖水會影響家裡運勢，違者遭嚴厲責罵。原PO無奈指出，婆婆每天除了睡覺就是看電視，節省電費其實能輕鬆負擔水費，但她不敢提出反駁，生怕激怒婆婆引發更大衝突。

婆媳爭執該如何溝通？

原PO表示，全家人除了自己之外，都已習慣婆婆的「祖傳規矩」，朋友們則勸她搬出去，避免長期受到臭氣影響身體健康，甚至擔心女性容易因馬桶內殘留尿液細菌感染生病。她懷疑是否有健康風險，但又不知如何開口與婆婆溝通。原PO表示，當他想到馬桶裡面全部都是別人的尿液、細菌，就會擔心坐在馬桶上尿尿會被感染，不知道該怎麼辦，「住上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

不少網友看完後直呼誇張，「婚前都不知道嗎？跟妳老公討論一下搬出或離婚」「不能自己自己搬出去住嗎？為何要委屈自己，住在這種上億的豪宅」「隔著螢幕都感覺聞到尿」「住上億豪宅，看起來是沒有運勢不好的問題，況且這還是祖傳的規矩，說不定這是他們致富的關鍵」，也有人提出霸氣解法，「你出水費不就得了，水費沒多少啦，2個月1000多，可用超多水，霸氣跟婆婆說你要出錢」

