住出生活的大尺度！ 21 坪現代簡約風居家，以舒適細節成就完美生活！

即便在有限的空間條件中，仍能保有開闊舒適的生活尺度，是這間 21 坪居家最令人著迷的地方。拆除其中一房後，設計師透過動線、光線到材質的精心安排，賦予彈性、交流與開闊的生活感受，成就更加自由的居住型態。



雖然原本為三房格局，但因應家庭成員的真正需求，將其中一房改為與客廳相連的開放式書房。藉由這樣的調整，大幅放大了公領域的尺度，也展現親密的生活互動。書房的臨窗角落置入了臥榻收納，隨著日光的傾瀉，交織出一方療癒的私人小宇宙。無論是辦公、閱讀，或只是靜靜看著窗外風景，都能隨心所欲地切換生活模式。



為了強化空間的開闊感，餐廳區立面巧妙加入鏡面材質，透過虛像延伸空間視覺，也藉由光線與材質之間的交會，展現更加輕盈、明亮的美學層次，更悄悄地將空間放大了。餐廳側邊整合備餐櫃機能，不僅滿足屋主在意的收納需求，亦成為空間的美學焦點。



廚房採用局部玻璃隔間設計，使空間更顯精緻和輕盈，同時能有效阻擋料理油煙，又不會犧牲視線的穿透感。而即使家人們在客廳、餐廳等不同區域活動，依舊能彼此看見和陪伴，牽繫家庭的溫暖情感與交流。

除了風格的營造外，屋主相當重視收納機能的擘劃，設計師從格局重塑、光線引導到材質細節，由玄關、客廳、餐廚至書房，皆有著最佳的機能比例，實現屋主與家人的理想居住風景。

樺設室內裝修設計有限公司 HSID STUDIO／李羿樺

地址：台北市松山區新中街10巷6號

電話：02-87870587

Email：phoebe@hsid.com.tw

網站：https://hsid.tw/

