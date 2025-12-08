住台北市「大安區」代表有錢？在地居民揭真相喊冤 一票網吵翻

生活中心／李紹宏報導

台北大安區因高房價和精華地段，常被外界視為「有錢人聚落」。然而，一名住在大安區的網友卻表示，自己來自普通教師家庭，生活節儉，卻總因住址而被誤認為富裕階層，以為「住台北＝有錢」，讓她相當困惑。不過對此，卻引發網友論戰吵翻，直呼「南北之間對地段與收入的想像，確實落差過大」！

這名原PO住在台北市大安區，被朋友說「很有錢」，讓她很困惑。（圖／資料照）

住台北大安區等於有錢？住戶親曝真實生活

這名網友在社群媒體Dcard上指出，每當他人問起自家住址後，聽到是台北「大安區」，反應往往像聽到豪宅地址，「眼睛會瞬間亮起來」，甚至有人羨慕又震驚地說「哇你家一定很有錢喔。」

然而，原PO表示，自己的家庭其實只是「很普通的老師家庭」，父母薪水固定，甚至會為物價上漲而煩惱，生活始終以節省居多，「我不是在名牌包、名牌鞋的環境長大的，跟一般家庭沒有差別。」

原PO解釋，父母是在房價尚未飆漲時就購屋，並非現今動輒破億的豪宅市場。「很多南部朋友覺得在台北買房就是富豪，可是他們不知道當時房價完全不是現在這樣。」她強調，住在台北伴隨的其實更多是生活壓力，而非外界想像的奢華。同時困惑，「為什麼我們明明過普通生活，卻因為『大安區』三個字，就被貼上有錢人標籤？」

有專家指出，台北市精華地帶房價真的超級高。

為何大安區住戶常被誤認富豪？兩派論戰

對此，網友吵翻，有派認為台北精華地帶的確房價高，資產預期也高，「台北大安區的一層40年公寓價值3000萬，足夠在台中大安區買電梯別墅，更別說很多中南部的人是住在價值300～500萬的老房子裡面」、「我阿姨在南X捷運站附近，40幾年千買一棟300萬不到的老公寓，現在1800萬以上，她去找銀行鑑價，貸款1500萬出來投資、妳就說她有不有錢吧」、「省房租都不知道省多少了，北上求職薪水被房租吃一大半，那些工作機會南部就是沒有才上去」。

台北工作機會比中南部多很多。（示意圖／資料照）

不過也有另一派認同原PO說法，認為住台北大安區不一定有錢，「身為台北人，對住大安跟信義這種都還好，但我聽到對方住天母或大直，才會哇喔一下」、「其實大多數老台北人都是這樣，房價飆漲但生活沒有現金流，每天過得很拮据，這也是台灣病的一環」、「講白了就刻板印象」。

