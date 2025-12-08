住台北≠有錢！妹子「全家省吃儉用」 網揭住2區富人多

一名女子表示，家住台北市大安區，周遭朋友得知後都驚呼她是有錢人，甚至討論家裡財力，但她無奈說，家裡經濟狀況普通，開銷需精打細算，不滿被貼上有錢人標籤，「住台北真的等於有錢人嗎？」貼文引起熱烈討論，網友指出，台北有錢人的區域，通常是大直和天母。

原PO近日於Dcard發文指出，家住在台北市大安區，當身邊的朋友得知後，總驚呼一定很有錢，甚至帶著羨慕的語氣討論她家的財力，讓她非常無奈，因父母只是普通老師，平時生活需要精打細算，「明明家裡過得很普通，卻總被貼上有錢人的標籤。」

廣告 廣告

原PO說，從小並非享受奢華生活，家裡靠父母穩定薪水過日子，遇到物價上漲也會皺眉計算開銷，母親沒有名牌包、沒有名牌鞋，房子是早期房價還沒高漲時購入，根本稱不上豪宅，「住台北真的等於有錢人嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，多數人認為，由於台北市房價普遍居高不下，才會讓外地人誤以為住在台北就等於富裕，但除了新建的大樓外，台北市不少行政區仍有5、60年以上的老公寓，多數台北市民雖然擁有房產，但生活現金流有限，日常開銷仍需精打細算，若要說台北哪個地區給人有錢人的印象，網友點名大直和天母，「身為台北人 對住大安跟信義這種都還好，但我聽到對方住天母或大直，才會哇喔一下」。

更多中時新聞網報導

總預算卡關 政院憂衝擊TPASS 挨轟情勒

保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生

日職》古林滑球現學現賣 跑步感受日式細膩