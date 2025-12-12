住台北「1地段」就是有錢人？ 她喊誤會大了：生活還是精打細算





台北大安區被戲稱為「天龍國中的天龍國」。但有網友表示，外地朋友得知她住大安區就認定自己是有錢人，其實家中房子是很久前買的，父母只是普通老師，也會為物價上漲煩惱。

該名網友是在論壇Dcard以「為什麼南部人覺得在台北有房是有錢人？」為題發文，表示每當南部朋友聽到自己家住在台北大安區時，常會用羨慕又震驚的語氣說「你家一定很有錢喔」，好像她住在什麼豪宅一樣。這讓她哭笑不得，表示雖然自家住在大安區，但父母只是領固定薪水的普通的老師，有時也會為了物價上漲而嘆氣，平時開銷也得精打細算，抵抗住在台北帶來的生活壓力，同時也解釋，家裡的房子是爸媽很早以前房價還沒飆漲時就買下的，那時的房價根本不是像現在動輒上億，自己從小生活很一般，沒有買什麼名牌，不解自家生活和其他普通家同一樣，為什麼會被別人突然貼上有錢人標籤？

▼原PO表示雖然自家住在大安區，但那是父母在房價飆漲之前買的，平時的生活很普通，不解為何會被貼上「有錢人」的標籤。（示意圖，非新聞當事人／取自pixabay）

她也猜測，也許這就是南北差距，外地人只看到台北的房價，但不知道台北人真實的日常。也想問問其他網友的看法：「住台北真的等於有錢嗎？如果他們知道我們家的現實，還會這樣想嗎？」

▼有網友認為若大安區的房子沒有賣掉轉換成現金，住在大安區的人也可能只是過著一般人的生活，但也有網友指出，擁有位於大安區的不動產，以整體資產來看確實比其他地區的人優越。（示意圖／東森新聞資料照）

此貼文引發不少網友留言討論，有網友表示能理解原PO所說的情況：「其實大多數老台北人都是這樣，房價飆漲，但生活沒有現金流，每天過得很拮据，這也是台灣病的一環」、「房子沒賣，根本就不會變現金，在那邊說住大安區都有錢的，可能直接把房屋當成現金流了」。但也有網友認為，不是只有滿手現金才算有錢，在台北房價高漲的今日，有一間台北大安區房屋作為資產，確實勝過許多人：「事實證明在台北大安區的一層40年公寓價值3000萬，足夠在台中大安區買電梯別墅，更別說很多中南部的人是住在價值300～500萬的老房子裏面」、「台北的老破小公寓房價吊打偏鄉的獨棟透天」、「資產就已經成長了啊，你們把房賣掉去南部，可以多買幾間」、「省房租都不知道省多少了，北上求職薪水被房租吃一大半，那些工作機會南部就是沒有才上去，而且可以跟家人一起住，不用犧牲通勤 這是無價又富有的，財富不見得是指金額」、「因為在大安區不管幾年的房現在已經是價值連城，如果有機會都更就是贏人一等了」、「因為你看的是自己生活的樣子，別人看的是不動產」。

（封面示意圖／取自Pexels）

