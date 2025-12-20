住台灣19年首遭震驚！吳鳳沉重談北捷血案：一向被認為相對安全

娛樂中心綜合報導

吳鳳來台將近19年見北捷無差別攻擊案首度遭震驚。（圖／翻攝自臉書）

台北市昨（19）日發生震驚社會的無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文在捷運台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈並持刀隨機砍殺民眾，造成重大死傷，消息曝光後引發全台譁然，也讓長期被視為治安相對安全的台灣，陷入不安與反思。事發後不少名人紛紛透過社群平台表達震驚與哀悼。定居台灣的土耳其裔台籍藝人吳鳳（Rifat）也發聲，坦言對這起突如其來的暴力事件感到「非常難過與震驚」。

吳鳳指出，「台灣一向給人安全、穩定的印象，卻發生如此血腥的隨機攻擊，令人心痛不已。」他提到，自己目前同時身兼土耳其國際媒體的特派員，因此必須特別關注並了解此事件的來龍去脈。也透露，案發地點不僅是自己相當熟悉的區域，平時太太也經常前往，過去甚至曾在同一地點舉辦過快閃活動，想到可能發生的風險，內心格外沉重。

張文昨日在台北車站出口及中山站外隨機砍人。（圖／李宜樺攝）

對於嫌犯行兇動機，吳鳳坦言難以理解，直言「無法明白為什麼有人會選擇用這樣的方式，傷害無辜的陌生人」。也替當下身處現場的民眾發聲，表示在如此突然且高度危險的狀況下，現場民眾一時不知如何反應，其實完全可以理解，因為任何人面對突發暴力，都很難即時阻止悲劇發生。

在台灣生活將近19年的吳鳳感慨表示，自己過去極少見到類似的隨機持刀攻擊事件，這次案件從現場狀況來看，似乎帶有事前準備的跡象，讓人更加擔憂公共安全問題。呼籲相關單位應全面檢討事件成因，並加強預防與警覺機制，避免類似悲劇再次發生。

最後，吳鳳向傷者與罹難者家屬表達最深的關懷與祝福，祈願傷者早日康復、逝者安息，也衷心期盼台灣能持續成為世界上安全的居住之地，「天佑這片我們所熱愛的土地」。

