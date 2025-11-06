住商大樓藏德州撲克賭場 「2.3萬粉」網紅遭逮

私人招待所，但其實暗地非法經營德州撲克賭場。（圖／東森新聞）





北市信義區一棟住商大樓的地下室，被人租下當私人招待所，但其實暗地非法經營德州撲克賭場，警方到場逮捕負責人、荷官、賭客共10人，其中一名賭客，還是小有名氣的網紅。

警方：「還在裡面。」

警方來到大樓地下室，乍看是私人招待所，但其實是非法經營德州撲克賭場。

警方：「先不要講話了好不好，先不要講。」

裡面坐滿賭客，看到警方上門，還想狡辯，但警方早就掌握情資，賭場私下提供籌碼換現金。

警方：「8萬4+8千，9萬2。」

廣告 廣告

賭場位在北市信義區，一棟住商大樓地下室，警方除了查扣賭資，也逮捕招待所負責人，荷官賭客共10人，其中一名賭客，還是小有名氣的網紅，在IG擁有2.3萬粉絲，被移送時，穿著黑色帽踢，包緊緊，他們後續分別被依，賭博罪和社維法送辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

信義區豪宅雙屍案內幕！創投富少與女藥頭關係曝光

男持空氣長槍朝信義區國小射擊 民眾目擊嚇壞

萬聖節狂歡變調 信義區夜店外2醉男互毆

