住商機構桃竹苗大會熱鬧登場 傳奇天后「連31季百萬連霸」心法公開

住商機構桃竹苗區分公司於9日盛大舉辦「2026 年度大會暨尾牙活動」，現場席開 88 桌，匯聚近千位店東長與經紀人同歡。圖：住商機構桃竹苗區分公司

房仲業年度盛事再掀高潮！住商機構桃竹苗區分公司於 2 月 9 日盛大舉辦「2026 年度大會暨尾牙活動」，現場席開 88 桌，匯聚近千位店東長與經紀人同歡。活動不僅展現住商機構深耕在地的強大凝聚力，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞褀、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君等多位重量級產業領袖更親臨致意。會中除頒發多項年度大獎、抽出 10 萬元現金壓軸好禮外，總部更宣示將以「AI生態圈」為核心，引領加盟店在 2026 年搶佔科技轉型的黃金先機。

面對數位化浪潮，策略佈局尤為重要，未來打造 AI 生態圈，賦能加盟店戰力升級將是重點。住商機構總部副總經理李杰峰在開場致詞中定調年度策略，強調 2026 年將是房仲產業科技轉型的關鍵時刻。李杰峰指出，總部將全面導入先進 AI 工具，結合優化的數據系統與紮實的教育訓練，為加盟店提供最強後盾。他以此勉勵全體夥伴：「只要跟緊總部步伐、善用科技借力使力，專注服務與業績，馬年勢必能『冒泡連連』，再創高峰！」此一前瞻佈局，也獲得在場公會理事長們的高度肯定，期許桃竹苗區能持續保持高動能，突破市場極限。

住商機構桃竹苗區分公司舉辦尾牙，業界重量級領袖親臨致意。圖：住商機構桃竹苗區分公司

本次大會不僅是尾牙，更是展現績效的高光時刻。主辦單位精心設置「得獎英雄榜」與「績優人型海報」，讓每位獲獎者的努力被看見。頒獎典禮上，各加盟店發揮創意，出動 LED 加油燈牌、巨型花束與專屬歡呼口號，為台上的年度績優店頭、TOP 業務與績優秘書營造巨星般的登場氣勢，展現團隊向心力。

其中的焦點人物，莫過於創下業界連續 31 季霸榜「季百萬連霸排行榜」的傳奇業務天后——桃園龍潭加盟店陳月琴。她在受獎時大方分享三大成功心法：一是「心懷感恩」，感謝客戶與挑戰；二是「選對品牌」，依靠住商穩健的後盾；三是「專注本業」，將基本功做到極致。她強調：「持續累積，自然會發光」，真摯分享激勵了在場所有後進。

傳奇天后陳月琴，創下連續31季百萬經紀人紀錄。圖：住商機構桃竹苗區分公司

活動尾聲在大獎好禮與壓軸 10 萬元現金紅包的抽獎高潮中畫下完美句點。住商機構桃竹苗區分公司協理陸毅棋表示，今年的大會象徵著「科技 × 教育 × 團隊力」的全面啟動，未來將持續透過跨店協作與資源整合，協助夥伴在變動的市場中站穩腳步，展現住商機構「有心最要緊」的品牌精神，攜手共創 2026 輝煌新局。

