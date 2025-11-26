住在倉敷最Chill的飯店！鬧中取靜超好眠，一出站就到！溫暖木質調搭配獨特丹寧元素，質感爆棚～

日本岡山｜倉敷可哥大飯店（ Hotel Grand Cocoe Kurashiki ）

來倉敷這麼多次，好像是第一次住在倉敷，以往都是匆匆來去，這次入住體驗感超好！因為交通方便以外，周邊生活圈也很齊全，有一種從古代穿越到城市的感覺，雖位於市區但鬧中取靜，日式暖木風格的房型裡，還有添加倉敷兒島的丹寧風裝潢特色。

晚上打燈後有夜店風XD

但其實飯店整體來說都是偏時尚高雅的裝潢啦。

大廳沙發區還有日式庭園可以觀賞

現在飯店不主動提供備品，拋棄式備品請自取

住客可以自助取用咖啡、無糖茶等….

一人一間房，開心。

我們的住宿方案是有提供早餐唷～

整間飯店的光線都很明亮。

岡山縣獨有的丹寧風飯店，居家服，以及丹寧顏色的馬克杯等，都很有倉敷的特色。全客房禁菸，並備有空氣清淨機與席夢思名床等….。

抱枕也是丹寧風

桌子與電視櫃，一個人很夠用。

備品除了拋棄式以外，都有提供。

該有的都有。

丹寧風居家服

有浴缸欸，可以泡澡。

日本飯店馬桶都是免治的，對我的屁股很友善。

竟然還有空間可以塞小沙發跟桌子，是不是超寬敞的。

公共空間有自動販賣機跟微波爐，除此之外還有沒拍的投幣式洗衣機。

大浴場更是必須的。

自助早餐

早餐的餐廳是一樓的「Kurashiki白壁」，採自助式，也是很日式的木質裝潢，很有高級感。

以在地瀨戶內地區季節美味的海鮮與山產為主。

豐盛而且精緻用心

在日本飯店吃早餐特別有儀式感

九宮格餐盤一擺就整個很日式精緻了有沒有。

神清氣爽的吃完早餐繼續逛倉敷美觀地區去。

倉敷可哥大飯店（Hotel Grand Cocoe Kurashiki）

地址：〒710-0055 岡山縣倉敷市阿知3丁目9番1號

電話： +81 86-436-7300

優惠訂房連結：trip 即時房價查詢