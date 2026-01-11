住在日本最懷念台灣什麼！眾人點名2神物

（記者周德瑄／綜合報導）不少旅居日本的台灣人返鄉結束要回日本時，總會在行李箱塞滿家鄉味。一名網友透露自己必帶的兩大神物竟是抽取式衛生紙與菜瓜布，引發熱烈共鳴。眾人直言日本衛生紙實在太薄，使用時手指恐有戳破風險，嘆息簡直像夜市撈金魚的紙網。除了衛生紙，牙線棒也被點名是重要物資。

示意圖／旅居日本的網友分享返鄉戰利品，行李箱內塞滿台灣的抽取式衛生紙與菜瓜布。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這名長住日本的網友日前在社群平台Threads貼出一張照片，畫面中可見行李箱攤開後，裡面除了塞進長條狀的菜瓜布外，更誇張地整齊擺放了13包台灣常見的抽取式衛生紙。

原PO表示，每次從台灣飛往日本時，這些生活用品都是不可或缺的填充物，並好奇詢問其他同樣住在他鄉的民眾，都會帶些什麼東西回去。

文章曝光後立刻吸引大批苦主留言，眾人一致認為日本雖然先進，但捲筒衛生紙的品質卻讓台灣人難以適應。

有人打趣地說，日本衛生紙薄度簡直像是夜市撈金魚用的紙網，每次上大號都覺得手指處於危險地帶，甚至有人去美國找朋友時，也被指定要帶上一整箱台灣衛生紙。

除了紙製品，牙線棒也是討論焦點，不少人指出日本很難買到好用的牙線棒，尤其是台灣某知名品牌的產品，在宿舍甚至會成為熱門借用物，因此絕對要囤貨帶出國。

