「住在日本讓我很害怕...」Ryu新片稱日本民眾盲目支持抗中 網酸：收紅錢了

以日文教學、旅遊內容為主的百萬YouTuber Ryu，昨日突然上架一則影片談論對於高市早苗「台灣有事」說的看法。（翻攝自RyuuuuTV）

以日文教學、旅遊內容為主的百萬YouTuber Ryu，昨日突然上架一則影片談論對於高市早苗「台灣有事」說的看法，還表示「老實說，最近住在日本讓我很害怕...」，影片上架後迅速在網路發酵，不少網友質疑他為何突然「急轉談政治」，影片也在輿論壓力下悄悄轉為私人。

Ryu過去與前妻Yuma組成夫妻檔YouTuber，頻道累積百萬訂閱，但兩人於2024年爆出婚內雙出軌風波，隨後離婚各自發展。Ryu離婚後一度與中國籍女畫家交往，後續又被指控家暴並分手，私生活頻頻登上媒體版面。

稱日本民眾「自卑」才盲目支持

昨日有網友發現，Ryu突然發布以政治為主題的新影片，標題寫道「老實說，最近住在日本讓我很害怕...了解了解徹底改變日本國運的高市早苗」，Ryu在影片中表示，「日本現在也很自卑」，人民因為「終於對中國強硬了一回」，使高市早苗獲得支持，但他認為日本民眾根本不了解中國，並警告此舉可能引發中國進一步加強制裁，還說「我覺得接下來真的會發生很恐怖的事」。

廣告 廣告

Ryu也提到中國採取的反制手段，包括觀光限制、水產品檢查加嚴，甚至收回熊貓租借等，並感嘆「平民很無辜」。

全程中文輸出 被質疑受眾

影片曝光後，部分粉絲不解「為何突然談政治」，質疑他資訊欄中表示想問日本人是否支持高市草苗的作法，但影片中他使用中文還沒開日文字幕「明明就針對華語使用者在宣傳」，且他是做日本議題起家的百萬網紅，痛批「這樣真的很背骨。」

更多鏡週刊報導

超神奇！煮麵水老是溢出 達人教下鍋前「加一點這個」爐台乾淨溜溜

屏東民眾叫外送便當 竟吃到「檳榔蒂頭」！業者也霧煞煞：沒嚼食習慣

以為自己快要死了！英55歲女手術醒來就中「600多萬大獎」 直接提早退休