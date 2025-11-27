住在潮流裡！現代風結合法式瑪黑區意境，打造無界限的藝術生活場景
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 臣田設計
小編帶你看好宅
屋主購入75坪中古屋，委託專業規劃，設計師以現代風為骨架，揉合巴黎瑪黑區的自由靈魂與龐畢度中心結構語彙，透過拆除實牆、重塑公領域、多元異材質拼接、色彩搭配等，讓曲線、粗獷、藝術完美融合其中，從玄關到臥室，每一處都令人驚艷，打造一處兼具視覺張力與居住溫度的現代豪邸，猶如住在都會美術館中的沉浸體驗。
公領域破除傳統框架，取消實牆隔間，改以大量幾何量體，無界限感的居家場景，視野開闊敞亮，光線大量進駐，予人好心情。保留原始天花裸露的管線與橫樑，傳遞粗獷個性，牆面大量幾何形狀的鏡面，鏡面反射的光影展現視覺張力，高質感的義大利進口家具與精選家飾，自然擺放，為空間挹注巴黎街區般，慵懶的生活姿態，完美詮釋藝術自由的態度。中島與餐廳區，精準利用柱體與畸零空間規劃層架，收納與展示兼具。餐廳與主臥之間設計了一道推拉門，結合藝術作品，也具有屏風的功能，將動線與視覺語彙融為一體，讓生活自然被藝術包圍。
主臥與客房之間以玻璃與鍍鈦分界，形成一種通透卻保有質感的隔間語彙，幾何線條製造視覺張力，使臥室擁有獨特面貌的私領域。衛浴區採半高隔間牆界定場域，搭配不規則鏡面造型，使光線在反射中創造層次，突出的衛浴體塊設計，也為空間添上雕塑般的存在感。
小編的最愛
跳脫制式室內設計手法，讓空間完美移植法國瑪黑區的藝術與精神，讓賓客來訪對屋主絕佳的藝術品味，留下深刻印象。
臣田設計／黃獻翬
地址：台中市南屯區永春路32-4號
電話：04-24729922
Email：ct.archarea@gmail.com
網站：http://www.archareadesign.com/
