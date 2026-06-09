住夜市旁「蟑螂殺不完」 他推爆1滅蟑產品：絕跡了

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天氣潮濕悶熱容易引出蟑螂大軍，一名住在夜市附近的網友表示，十幾年來飽受蟑螂困擾，試過各種滅蟑產品卻始終無法根除，日前看到一款殺蟑噴霧的廣告，好奇買回家試試看，噴在牆角、冰箱底部、垃圾桶旁等處，不久後出現一堆蟑螂屍體，之後竟然一隻蟑螂都沒看到，讓他忍不住讚嘆，「真的很厲害，現在家裡超乾淨。」

一名網友日前在Threads發文表示，他住在夜市旁邊，十幾年來家裡經常看到大大小小的蟑螂，半夜總是出現在牆壁、天花板或櫃子附近，用過不少知名滅蟑產品，都是治標不治本，抓出很多蟑螂，但還是會一直出現，永遠殺不完。

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原PO日前看到滅蟑噴霧「立螞見真蟑」的廣告，好奇買回家嘗試，噴在冰箱底部、牆角、櫥櫃下方及垃圾桶旁，會形成一個圈狀的隱形膜，不久後出現一堆蟑螂屍體，更神奇的是，後來竟然一隻蟑螂也沒看到了，現在家裡變得超乾淨。

這篇實用貼文引發許多討論，用過的網友也讚，「這罐真的很好用，從舊包裝買到現在，而且沒什麼味道。」

一票人直呼要去買，「我要立刻購入，夏天每天晚上都在用拖鞋打蟑螂」、「已購入，謝謝你，蟑螂超人」、「感謝推薦，自從天氣變熱後，每天都被蟑螂嚇個半死。」

環境部提供3招杜絕蟑螂，門、窗、管線不留縫隙，若有破損立即修補，排水口經常刷洗，夜間不用時加蓋；隨時保持室內整潔，避免堆積舊報紙、紙箱等雜物，減少蟑螂藏匿場所；並將食物收好，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶加蓋，廚房流理台保持乾淨避免積水，減少蟑螂生存及繁殖。

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