住夜市旁「蟑螂殺不完」 他推爆1滅蟑產品：絕跡了
天氣潮濕悶熱容易引出蟑螂大軍，一名住在夜市附近的網友表示，十幾年來飽受蟑螂困擾，試過各種滅蟑產品卻始終無法根除，日前看到一款殺蟑噴霧的廣告，好奇買回家試試看，噴在牆角、冰箱底部、垃圾桶旁等處，不久後出現一堆蟑螂屍體，之後竟然一隻蟑螂都沒看到，讓他忍不住讚嘆，「真的很厲害，現在家裡超乾淨。」
一名網友日前在Threads發文表示，他住在夜市旁邊，十幾年來家裡經常看到大大小小的蟑螂，半夜總是出現在牆壁、天花板或櫃子附近，用過不少知名滅蟑產品，都是治標不治本，抓出很多蟑螂，但還是會一直出現，永遠殺不完。
原PO日前看到滅蟑噴霧「立螞見真蟑」的廣告，好奇買回家嘗試，噴在冰箱底部、牆角、櫥櫃下方及垃圾桶旁，會形成一個圈狀的隱形膜，不久後出現一堆蟑螂屍體，更神奇的是，後來竟然一隻蟑螂也沒看到了，現在家裡變得超乾淨。
這篇實用貼文引發許多討論，用過的網友也讚，「這罐真的很好用，從舊包裝買到現在，而且沒什麼味道。」
一票人直呼要去買，「我要立刻購入，夏天每天晚上都在用拖鞋打蟑螂」、「已購入，謝謝你，蟑螂超人」、「感謝推薦，自從天氣變熱後，每天都被蟑螂嚇個半死。」
環境部提供3招杜絕蟑螂，門、窗、管線不留縫隙，若有破損立即修補，排水口經常刷洗，夜間不用時加蓋；隨時保持室內整潔，避免堆積舊報紙、紙箱等雜物，減少蟑螂藏匿場所；並將食物收好，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶加蓋，廚房流理台保持乾淨避免積水，減少蟑螂生存及繁殖。
其他人也在看
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
獨家／代打蟑螂夯！勇士接單賺外快 1小時450元「抓到飽」
看到蟑螂卻不敢打嗎？有網友看準商機，提供代打蟑螂服務，不敢打蟑螂可以直接向「蟑螂勇士」求救，最低收費每隻100元；還有人號稱敢徒手抓，甚至有買五送一服務，短短幾天已經有超過80名願意協助打蟑螂的勇者，北中南都有民眾提出需求，有四位媒合抓蟑螂成功！
很多人都喝過！「蟑螂湯」掀集體共鳴 網紅阿嬤加碼曝：「這樣做」吃起來很香
上週全台各地爆發大雨，其中致理科大校園更爆發讓人頭皮發麻的「蟑螂海」，畫面曝光遭瘋傳，吸引超過200萬次觀看。對此，有網友分享，家中長輩對於蟑螂的印象截然不同，甚至曾經是家家戶戶的「治病良藥」，再次掀起網友熱議。
超噁！師園鹽酥雞吃到「酥炸蟑螂」 負責人致歉：板橋店當天消費者全額退
貼文曝光後迅速引發討論，「我以前賣鹹酥雞要問洋蔥、蒜頭、九層塔要嗎？現在要問蟑螂、蚱蜢要嗎」、「蟑螂，美洲大蟑螂，牠爬一爬掉進去油鍋被炸後撈出來，基本上整鍋都... ..被牠碰到了」、「如果是看電影的時候吃，真的會不小心吃到耶」、「是不是不敢面對那個答案.........
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
4秒連爆11次! 新竹便當店疑瓦斯外洩氣爆奪2命
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市高翠路一家便當店，（9）日凌晨疑似瓦斯外洩引發氣爆，短短4秒至少發生11次爆炸，巨大威力重創整條街，造成兩死兩傷。住三樓的便當店員工受傷，隔壁麵包店的夫妻檔也在睡夢中慘遭倒塌磚牆壓死。據了解，便當店今年初才開幕，一樓堆放四瓶瓦斯桶，加上天然瓦斯管線，氣爆原因仍需進一步釐清。
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
梅雨季大水蟻暴增！專家示警：一公一母恐繁殖成百萬大軍
昆蟲專家指出，這些所謂的大水蟻其實是白蟻的繁殖型態，牠們為了繁殖而飛出巢穴，抵達適合環境後會自行脫落翅膀，只要一公一母成功進入室內並存活下來，在適合條件下，約5到7年後就可能在家中形成數量驚人的白蟻群落，甚至發展成百萬隻規模的「白蟻大軍」。此外，白蟻在生物...
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
快訊／苗栗男抓狂衝百貨鬧事！「砸商品、咬櫃員」嚇壞路人…遭強制送醫
苗栗縣頭份市尚順育樂世界，今日（9日）晚間7時許發生攻擊事件，一名男子因不明原因在館內大聲叫囂並砸毀櫃位物品，隨後又與一名男櫃員發生拉扯，男櫃員手部慘遭咬傷，隨後男子被見義勇為民眾包圍壓制，幸好男櫃員經送醫治療無大礙，詳細案發原因仍有待調查釐清。
「丹水滾」火鍋詐50億留落跑！債主夜灑冥紙 房東嚇壞苦嘆：我也受害
台中知名連鎖火鍋品牌「丹水滾鍋物」無預警倒閉、負責人黃姓與洪姓夫妻涉嫌捲款50億元潛逃中國大陸的事件越演越烈！隨著上百名被害人血汗錢、老人家棺材本一夕間化為烏有，地方積怨終於徹底爆發。位於台中大雅的總店日前人去樓空，最近深夜竟驚傳遭到不明人士大肆破壞，店門口更被撒了滿地陰森的冥紙。此舉嚇得無辜的店東（房東）趕緊在門口張貼自清公告，無奈呼籲被害人理性「發生這件事我們也措手不及，但這房子不是那對黑心夫
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
養貓恐增思覺失調風險？研究指「弓形蟲」是關鍵
一項橫跨逾半世紀的大規模統合分析指出，曾飼養或長期接觸貓隻的人，被診斷出思覺失調症相關疾病的機率相對較高。研究成果已發表於《思覺失調症通報》（Schizophrenia Bulletin）期刊，引發外界對寄生蟲弓形蟲與精神健康之間關聯的高度關注。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
黃立成8小時爆倉10次竟再開25倍槓桿 遭酸「你很有錢」回這字
「麻吉大哥」黃立成先前多次因操作加密貨幣受到關注，近日再度成為幣圈焦點，根據鏈上數據平台Lookonchain資料顯示，他在短短8小時內遭到10次強制平倉，帳戶資金一度只剩下約5.2萬美元（約台幣156萬元）。沒想到，此事登上新聞後，他還幽默分享在自己的社群平台X，讓網友驚呼：「大哥心臟真的超強！」