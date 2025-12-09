住天龍國=有錢人？妹子住這1區狂被誤含金湯匙 不忍揭真相打破眾人迷思

生活中心／王文承報導

一名妹子指出自己家住大安區，朋友得知後總驚呼她是有錢人，甚至討論家裡的財力，讓她感到非常無奈。（圖／記者陳韋帆攝影）

台灣首都台北市無論交通、百貨、美食或工作機會應有盡有，因此常被戲稱為「天龍國」。不少人認為，住在台北就是有錢人。不過，一名妹子就分享她的經驗，指出自己家住大安區，朋友得知後總驚呼她是有錢人，甚至討論家裡的財力，讓她感到非常無奈，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她住台北1區被誤為含金湯匙 不忍揭真相



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她家住台北大安區，朋友得知後總以羨慕的眼光討論她家的財力，讓她覺得很困擾。她透露，父母只是普通老師，平時生活需要精打細算，「明明家裡過得很普通，卻總被貼上有錢人的標籤。」

廣告 廣告

原PO進一步說明，從小並未享受奢華生活，家裡靠父母穩定薪水過日子，遇到物價上漲也會計算開銷。母親沒有名牌包、沒有名牌鞋，房子是早期房價尚未高漲時購入，根本稱不上豪宅。她忍不住詢問：「住台北真的等於有錢人嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論。許多人認為，由於台北房價高昂，外地人容易誤以為住在台北就是有錢人。但除了新建大樓外，台北市仍有不少30至50年的老公寓，多數市民雖擁有房產，但生活開銷仍需精打細算，「不想離開台北；簡而言之：窮的只剩下一間房子。」

如果真的要說哪個地區給人「有錢人」的印象，不少網友認為是大直、天母，「身為台北人，住大安或信義其實還好，但聽到有人住天母或大直，才會哇喔一下。」

更多三立新聞網報導

上演A片情節？前保險業務員揭「身體換成交」黑暗內幕 震碎一票人三觀

青春回不去了！他拿出兒時必備1物淚崩 勾起一票人回憶：貪心都會裝滿

Google輕盈AI眼鏡問世時間曝！Galaxy XR新增3大新功能 迎戰蘋果、Meta

Google眼鏡發表會倒數 ！台股「這族群」爽翻天 14檔概念股人氣回溫

