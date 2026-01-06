住宅冷、工業熱！仲量聯行：2025商用不動產交易創十年次高 AI 產業鏈成最強支柱

仲量聯行舉辦「2025商用不動產市場回顧與2026展望記者會」，由董事總經理侯文信(左4)率一級主管說明投資交易市場趨勢。徐筱嵐攝



全球地緣政治與關稅壓力籠罩，2025 年台灣不動產市場呈現「住宅土地寒冬、工業自用盛夏」的兩極化格局。根據仲量聯行統計，全年商用不動產與土地交易總額為3237億元，年減逾2成，其中土地市場受信用管制重擊，交易量慘跌近4成，但商用不動產在AI與半導體擴產需求下，交易額仍衝上1900億元，創下近十年次高；反觀科技產業以37%的成交占比穩居最大買方，引領商用不動產結構逐步轉型與再平衡。

仲量聯行今日舉辦「2025商用不動產市場回顧與2026展望記者會」，深入剖析投資交易市場表現，並針對今年市場新局提出關鍵觀察與前瞻預測。

統計2025年全年商用不動產與土地交易總額達新台幣3237億元、年減21%。仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，受到全球政策與地緣政治因素影響，投資人傾向採取更審慎的資產配置策略，市場進入盤整期，同時，AI與半導體產業仍展現長期布局動能，推動部分大宗交易穩定進行，市場結構正逐步轉型與再平衡。

商用不動產交易金額達1900億元、年減3%，仍創近十年次高紀錄，其中科技業占整體成交金額約37%，穩居市場最大買方。仲量聯行提供

在商用不動產方面，交易金額就達1900億元、年減3%，仍創近十年次高紀錄。吳瑤華分析，傳統產業面臨轉型與成本壓力，陸續釋出非核心資產，部分企業也評估海外布局，以優化資產結構並分散營運風險，反觀科技與半導體產業持續購置自用廠房、廠辦及策略據點，因應全球供應鏈重組與產能擴張需求，成為支撐交易的主要動能。

若以產業別觀察，科技業占整體成交金額約37%，穩居市場最大買方；其中，約7成資金投入廠房、2成用於廠辦，另有1成布局物流倉儲，顯示企業在產能擴張與自用需求上的持續成長，並顯示科技產業對長期營運布局的高度重視。

開發商以約29%的成交占比居次，投資標的同樣以廠房為主，策略著重於擴大資產規模，並把握市場調整期逢低收購優質資產，來創造中長期增值空間；相較之下，傳產、物流業與壽險業等傳統買方占比明顯下滑，主要受到信用管制與關稅政策影響，且利率環境走升，進一步壓抑壽險業投資動能。

依現行法規，2025年壽險業最低保證收益率為2.72%，今年將調升至2.875%，隨著最低保證收益率逐漸上升，壽險業者對不動產投資收益要求提高，在台北市等核心市場可投資標的愈加有限，投資布局因而轉趨保守，並將投資觸角延伸至台北市以外的縣市，不僅有助於分散投資風險，也創造更多元收益來源。

2025年工業地產交易金額破千億大關，占整體交易比重逾5成，在AI與半導體產業鏈帶動下，持續擴大產能、推動成長。仲量聯行提供

以資產類別觀察，工業地產持續主導市場交易。2025年工業地產交易金額破千億大關，占整體交易比重逾5成，且以企業自用需求為主，顯示在AI與半導體產業鏈帶動下，持續擴大產能、推動成長；在物流不動產方面，受惠於供應鏈在地化趨勢，市場需求維持穩定，全年交易額達新台幣111億元。

2025年全台土地交易總額達1337億元、年減37%。吳瑤華指出，受到信用管制政策持續影響，短期內鬆綁空間有限，建商資金流動性承壓，整體土地交易動能因而受限，市場氛圍轉趨保守，開發商在購地決策上更加審慎，交易節奏明顯放緩，然而，財務體質穩健的開發商仍持續進場布局，並透過公辦都市更新、合建分屋等方式參與開發，以降低資本投入壓力並鎖定具長期價值的核心地段。

仲量聯行董事總經理侯文信補充，雖然關稅調整、匯率波動及地緣政治仍帶來不確定性，但科技業營收創新高與AI產業鏈持續發展，逐步帶動市場買氣回溫；展望未來，高價自用型交易仍將是市場主流，部分企業積極布局菲律賓、日本等具稅務誘因的海外市場，隨著產業轉型加速，零售物流、生技與再生能源等新興領域，將為下一波商用不動產需求奠定基礎。

