住宅區養生館暗藏春色又死不悔改 新北祭鐵腕斷水斷電

【記者曾佳俊／新北報導】 新北市土城區明德路一處養生會館，早於去年即遭警方查獲從事色情行業，卻屢勸不改，仍持續違規營業。土城警分局為徹底剷除治安污染源，啟動第三方警政機制，聯手市府公安小組強勢出擊，最終依法對該場所執行斷水斷電，展現市府掃蕩不法、守護住宅區安全的鐵腕決心。

這一處暗藏春色的養生會館位於新北市土城區明德路，表面打著「養生」名號，早在去年9月即遭土城分局查獲從事色情行業，不僅敗壞善良風俗，更對周邊治安與居民生活造成嚴重影響。由於該場所座落於住宅區，已成為地方治安隱憂。

為徹底清除治安污染源，土城分局運用「第三方警政」策略，報請市府公安小組介入，聯合展開公安稽查，查獲該養生館存有多項違反建築法規之公安缺失，隨即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰新臺幣6萬元。

不過，該場所不但未改善缺失，甚至持續違規營業。土城分局於複查後，再次提報公安會議決議，由市府公安小組（警察局、土城分局、消防局、經發局、工務局、台水、台電）於本(1)月20日進行聯合複查，確認缺失仍未改善，當場依法執行斷水斷電措施，展現市府打擊不法的決心。

該養生館去年9月遭土城分局查獲從事色情行業，依舊死性不改。翻攝畫面

水電工人直接切斷電源，讓情色養生館無法營業。翻攝畫面

