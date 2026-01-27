住宅區養生館變色情場所 新北市府鐵腕斷水電

《圖說》養生會館設立於住宅區內，外觀低調卻暗藏春色，居民不滿憤而檢舉—非當事人照片。〈土城分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市土城區明德路一處標榜「養生」的會館，實際卻涉嫌從事色情行業，嚴重影響周邊治安與居民生活品質。該場所去年9月即遭警方查獲違法情事，卻未見改善，新北市政府日前啟動跨局處聯合稽查，確認業者持續違規後，依法執行斷水斷電措施，展現打擊不法的決心。

土城分局長沈明義表示，對於假借合法營業名義、實際從事色情等不法行為的業者，警方將持續加強查緝與通報，並結合市府跨局處力量，採取必要行政手段，防止不法業者捲土重來，共同維護社區安寧與市民安全。

廣告 廣告

《圖說》市府公安小組強制斷水電。〈土城分局提供〉

他指出，該養生會館設立於住宅區內，外觀低調卻暗藏春色，早已引發居民不滿與檢舉。分局於去年9月查獲業者涉嫌經營色情行業，除敗壞善良風俗，也對地方治安構成潛在風險，列為重點管理對象。

為防止不法業者死灰復燃，土城分局運用「第三方警政」策略，報請市府公安小組介入處理。市府隨即聯合相關單位進行公安稽查，發現該場所存在多項違反建築法規及公共安全缺失，依法張貼限期改善的黃單，並由工務局裁處新臺幣6萬元罰鍰。

《圖說》市府公安小組斷電公告。〈土城分局提供〉

然而，該業者在改善期限屆滿後，仍未完成相關缺失改善，且持續違規營業。土城分局於複查後，再次提報市府公安會議，經決議啟動強制處置措施。本月20日，市府公安小組結合警察局、土城分局、消防局、經濟發展局、工務局，以及台灣自來水公司、台灣電力公司等單位，進行聯合複查。

經確認違規情事與公安缺失仍未改善，現場依法執行斷水斷電措施，從源頭遏止不法經營，避免治安死角持續存在。