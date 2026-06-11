住宅家電汰舊換新補助進入最後倒數，把握期限申請最高可享五千元補助

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根據經濟部能源署「家庭用電資訊百科」資料顯示，家庭夏季用電以冷氣占比最高，約有五成左右。（記者陳佳伶攝）

（另開新視窗）

記者陳佳伶／新營報導

經濟部能源署推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」邁入最後一年，南市經發局說，家中有使用十年以上老舊冷氣或冰箱，正是汰舊換新好時機，把握年底前最後一波節能補助，購買一級能源效率冷氣或冰箱，最高可享五千元補助，省電又省錢。

經發局說，六月一日起至九月卅日是夏月電價， 隨著氣溫持續攀升，空調設備使用需求增加，使家庭電力消費明顯提高。

夏月電價反映夏季用電需求增加的供電成本，民眾如能提前將家中高耗能設備汰換為高效率節能家電，不僅能降低電費支出，也能提升居家生活品質。

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經濟部能源署推動住宅家電汰舊換新節能補助邁入最後一年，民眾購買一級能源效率冷氣或冰箱，每台可申請三千元補助，若再搭配貨物稅減徵措施，最高可享五千元補助，請把握最後申請機會。

經發局長張婷媛表示，根據經濟部能源署「家庭用電資訊百科」資料顯示，家庭夏季用電以冷氣占比最高，其次為電冰箱、電熱水器，顯示空調及家電設備為家庭用電的主要來源；若將使用超過十年以上的老舊冰箱汰換為一級能源效率電冰箱，平均年耗電量可由七百八十五度降至二百五十九度，每年約可節省電費一千九百八十八元；若將超過十年以上的定頻冷氣汰換為一級能源效率冷氣，平均年耗電量則可由一千二百九十三度降至五百六十一度，每年約可節省電費二千七百六十六元。

透過汰換老舊家電，不僅能有效降低家庭用電量及電費支出，也能落實節能減碳，為環境永續盡一份心力。

經發局提醒，目前補助計畫已進入最後一年，補助購買期限至今年十二月卅一日止，且經濟部統計整體補助經費已使用超過七成，民眾應儘早完成汰舊換新，並提出補助申請，以免向隅。