住宅智慧效率系統成果 產學共創節能新里程

圖▲產學產官學界代表分享經驗並展示跨域合作成果。（圖／主辦單位提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

為推動住宅能源效率與智慧轉型，財團法人資訊工業策進會11月5 日舉辦「住宅智慧效率示範系統產學結合成果發表會」，邀集產官學界代表齊聚一堂，共同見證智慧住宅節能創新的重要成果。活動現場座無虛席，充分展現各界對淨零轉型與智慧生活應用的高度關注。

圖▲資策會數轉院/能源數據科技中心 洪永杰博士。（圖／主辦單位提供）

資策會指出，隨著氣候變遷與能源挑戰日益嚴峻，住宅部門的能源使用比例逐年攀升，「如何在維持生活品質的同時提升能源效率」已成全球關鍵課題。本次發表的「住宅智慧效率示範系統」整合 AI 判斷、智慧控制與能源管理技術，並已於實際社區場域完成驗證，展現穩定的節能潛力與住戶滿意度。初步實測結果顯示，系統在多設備協同運作下可穩定降低能耗，同時維持舒適度指標於適宜範圍內，證實智慧決策技術在住宅節能應用的可行性。

廣告 廣告

活動開場播放的技術導覽影片，以實際應用案例展現系統如何透過人工智慧進行用電行為分析與自動化決策控制，實現「主動節能與舒適平衡」的居家新典範。資策會表示，該系統不僅能有效降低能源消耗，更兼顧居住安全與便利性，是落實智慧住宅與永續生活的重要里程碑。接續的專題報告內容橫跨技術研發、應用驗證及市場推廣，全面展示跨域合作成果。資訊工業策進會數轉院能源數據科技中心洪永杰博士以「主動式智慧效率決策系統研發與應用驗證」揭示 AI 節能邏輯；國立臺中科技大學蔡家緯教授分享「智慧家居節能決策系統驗測研究」成果；商業發展研究院康耕輔組長則從「市場分析暨產業策略藍圖」角度，探討智慧住宅節能產業的未來趨勢與商機。

圖▲住宅智慧效率示範系統成果展示。（圖／主辦單位提供）

論壇下半場聚焦實務應用，邀請多位業界代表分享落地經驗。渥屋科技創辦人林孟緯以「AI 節能決策導入地端中樞與家電應用」說明技術整合成果，並介紹與資策會合作開發之 「WOOW Balance AI 環境舒適健康節電套件」。該產品以 AI 為核心，結合多協定智慧控制與使用者行為分析，可作為住宅能效管理的地端智慧中樞，協助實現人因舒適與節能效率兼顧的智慧居住體驗。思納捷科技業務副處長陳彥甫則分享「智慧家居決策模式」的推動成果，該模式結合台電 Route B 能源管理服務 進行住宅用電行為分析與節能決策實證，驗證智慧節能技術於家庭端應用的可行性與擴散潛力；于宸科技創辦人林伯勳則展示「AI 演算法結合國產空調的示範案例」，進一步說明智慧控制在家電節能場域的落地應用。

資策會強調，透過技術授權與顧問服務機制，已形成包含「雲端平台服務商」、「智慧家居系統整合商」與「IoT 設備商」的合作生態鏈，協同推動用電分配最佳化、能耗舒適平衡與服務商品化應用，讓智慧節能成果得以持續擴散至更多社區與商辦空間。

展望未來，資策會將持續深化與產業夥伴的共創合作，推進「AI 模型長週期學習」、「行為基線優化」及「社區型能源管理服務制度化」等方向，預計於明（116）年度推出更多商品化成果，讓「智慧效率系統」從研發示範走向普及應用，成為推動我國住宅節能與淨零轉型的重要支柱。