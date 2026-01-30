住宅法三讀過關！社宅20%保障婚育家庭 藍白聯手抗高房價

圖/廖偉翔辦公室 立法院今(30)日三讀通過《住宅法》修正案，在朝野立委共同努力下，將「婚育優先」明確入法，規定社宅須保留20%額度優先提供給育有未成年子女家庭及新婚家庭，被視為因應高房價與少子化問題的重要里程碑。

國民黨立委廖偉翔表示，這是本會期最後一次院會的重要成果，面對高房價與少子化壓力，此次修法是解決年輕人困境的重要方案。他強調自己也參與提案，經過充分溝通後獲得朝野共識。廖偉翔指出，居住正義不能只靠補貼灑幣，更要靠制度建立，包括提高包租誘因、落實居住透明，並持續盤點社宅用地加速興建進度。

民眾黨立委黃國昌則痛批，從蔡英文2016年上任時房價指數100，到去年底已漲至150以上，年輕人負擔更重、少子化更加劇。他指出，民眾黨立委歷經四個會期努力，終於建立「全國社宅統一登記平台」，為社宅輪候制打下基礎，讓政府了解人民真實需求。

黃國昌批評內政部過去用包租代管灌水社宅數量，「只有代管、沒有包租」，甚至每簽一次約就算一戶，用美化數字欺騙年輕人。他透露，內政部原本全面反對修法訴求，「選前大聲騙票，選後理由一卡車」，直到院長協商才改口同意。此次修法除婚育優先入法，還包括租屋市場透明化、提升包租補助金額等重點，保障弱勢租屋者權益。

黃國昌也痛批賴清德總統選前高喊百萬社宅，上任兩年就跳票，只會躲在綠媒背後不敢面對年輕人，在野黨將持續監督政府落實承諾，實現真正的居住正義。

