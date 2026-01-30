住宅法三讀 內政部：與地方審慎研議公布每坪租金

（中央社記者賴于榛台北30日電）立法院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供20%的婚育宅、建置社宅申請登記平台，且應定期公布租賃住宅市場每坪租金等。內政部表示，修法部分有朝野共識，但每坪租金價格涉及地方政府執行實務，後續將與專家、地方政府審慎研議處理。

立法院會今天三讀住宅法部分條文修正草案，重點包含一，增訂社宅應提供至少20%，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。二，內政部應建置全國統一的社宅申請登記平台。三，促進租賃住宅市場資訊透明，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊。四，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則等。

內政部長劉世芳透過新聞稿指出，此次修法朝野有共識的部分，包括擴大對青年及婚育家庭的居住照顧，社宅提供至少20%婚育宅，以及建置社會住宅申請登記平台，以利民眾掌握全國社會住宅招租資訊，並據以持續精進社宅政策。

內政部說明，三讀條文要求包租物件應達社宅總量的50%，且補助包租案出租人金額不少於代管案的2.5倍，正凸顯包租代管住宅符合「住宅法」第19條所定社宅範疇，未來內政部將持續偕同地方，共同提升社會住宅包租案件數量。

對於三讀條文要求優先運用租金補貼、包租代管案件資料，依住宅型態及屋齡定期公布租金中位數資訊，內政部則解釋，2024年起便已定期發布租金統計。

不過，三讀條文明定租金統計須公布每坪租金價格，內政部強調，現行租金補貼案件中，分租套房、雅房比例偏高，實際面積資料的提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，須審慎處理，避免造成地方縣市執行上的嚴重負擔。（編輯：張若瑤）1150130