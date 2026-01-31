住宅法三讀 楊瓊瓔曝「社宅育兒門檻」：做年輕爸媽最強後盾

立法院會昨（30日）三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。國民黨立委楊瓊瓔昨也在臉書分享，這次修法，也是延續瓊瓔先前提出，把 育有未成年子女二人以上 改為 育有未成年子女 的方向，讓只要有孩子的家庭，都能被看見、被優先照顧，減輕年輕爸媽的居住壓力。她強調要落實居住正義，更要做年輕爸媽最強的後盾。

楊瓊瓔在臉書分享，立法院已經三讀通過《住宅法》部分條文修正，未來社會住宅除了原本至少40％要照顧經濟或社會弱勢外，還明定至少20％要保留給新婚2年內，或育有未成年子女的婚育家庭。

楊瓊瓔談到，這次修法，也是延續她先前提出，把育有未成年子女二人以上 改為育有未成年子女的方向，讓只要有孩子的家庭，都能被看見、被優先照顧，減輕年輕爸媽的居住壓力。同時，內政部也必須建置全國統一的社宅登記平台，公開戶數、房型、地點等資訊，未來租金、每坪價格也要更透明，讓大家找房不再霧裡看花。

面對少子化議題，楊瓊瓔認為不能只叫年輕人 要多生，政府更要把房子、托育、生活成本一項一項顧好。她會繼續在立法院，為年輕家庭、為想結婚生子的人，爭取更多「住得起、敢生養」的支持。

