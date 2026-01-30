住宅法三讀 社宅應提供至少20%為婚育宅

在藍、綠、白立委共同支持下，立法院會今天(30日)三讀修正通過住宅法，明定社宅應提供至少20%比率，出租給予新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，內政部應建置全國統一的申請登記平台，就戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。

鑑於我國房價居高不下，薪資成長停滯，居住正義備受關注。朝野立委為此紛紛提出「住宅法」修正草案，聚焦社宅登記平台、精進包租代管制度、落實租屋資訊透明、提高婚育家庭社宅配比等面向。歷經委員會、朝野協商，「住宅法」修正草案30日在藍、綠、白立委共同支持之下，順利三讀通過。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)哇！報告院會，報告表決結果，出席108位，贊成108票，反對0票，棄權0票，贊成者多數，全案表決通過。我們現在做以下決議，住宅法增訂第19條之一，及第21條之一條條文，並將第4條、第98條、第47條，及第52條條文，修正通過。』

現行條文規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，三讀條文增訂，社宅應提供至少20%比率出租予新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。

為掌握整體社宅需求及便民登記，三讀條文明定，內政部應建置全國統一的申請登記平台，並定期統計分析，將其供給區位、戶數需求、房型配比及所需公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。

此外，為促進租賃住宅市場資訊透明、強化包租補助，經表決通過國民黨團、民眾黨團提案，三讀條文明定，主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場，依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊，並以中位數及分位數方式呈現；並規範補助包租的金額不得少於代管的2.5倍。

三讀通過條文中，增訂第19條之1，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則；另增訂第20條之1，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、劃設社宅所需用地。

修法後，都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地。(編輯：宋皖媛)



