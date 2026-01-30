住宅法三讀 社會住宅應至少提供20%婚育宅

（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭；內政部應建置社宅登記平台，就戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。

立法院第11屆第4會期今天舉行最後一次院會，下午處理住宅法部分條文修正草案。現行條文規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，三讀通過條文中增訂，應提供至少20%比率出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。

為確保民眾即時掌握全國社宅招租等相關資訊，三讀通過條文明定，內政部應建置全國統一的申請登記平台，並定期統計分析，將其供給區位、戶數需求、房型配比及所需公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據；中央建置的申請登記平台，得介接地方主管機關的社宅登記平台。

為促進租賃住宅市場資訊透明，經表決後通過國民黨團、民眾黨團提案，三讀條文明定，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，並以租金補貼、包租代管物件優先辦理。

三讀通過條文中，增訂第19條之1，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則；另增訂第20條之1，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、劃設社宅所需用地。（編輯：林興盟）1150130