住宅法三讀「藍綠白一致通過」！韓國瑜嚇一跳直喊「哇」

立法院第11屆第4會期今天舉行最後一次院會，會中針對住宅法修正案進行表決，藍白憑藉人數優勢三讀通過，民進黨團要求重付表決，但最後民進黨立委也全數投下贊成。看到藍綠白一致通過住宅法修法，立法院長韓國瑜也十分驚訝。

住宅法修法三讀。（圖／中天新聞）

本次住宅法修法內容明定中央主管機關應建置全國統一社宅申請登記平台，並規範各社宅應提供至少20%比例給新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，同時要求主管機關定期公布租賃市場每坪租金價格資訊，包租補助金額不得少於代管2.5倍。

住宅法修法表決，藍綠白罕見達成一致。（圖／中天新聞）

修法規定中央主管機關應建置全國統一之社宅申請登記平台，供符合申請資格民眾登記。針對婚育家庭，各社宅應提供至少20%比例，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，剩餘部分不在此限。

韓國瑜看到表決結果十分驚訝。（圖／中天新聞）

為促進屋主、房東願意釋出空房供租客租用，修法規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。朝野黨團經數次協商後，針對公布租屋市場價格資訊到「每坪租價」（第47條），以及包租補助不得少於代管2.5倍（第52條）無共識，因此交付院會表決，藍白兩黨憑人數優勢表決通過。

住宅法修法三讀後，民進黨立委在議場中舉牌慶祝。（圖／中天新聞）

隨後，民進黨提出重付表決，但表決結果顯示，民進黨也支持住宅法修法。韓國瑜看到表決結果時也說，「哇！報告院會，報告表決結果，出席108位，贊成108票，反對0票，棄權0票，贊成者多數。我們全院表決，通過！」現場也響起一片掌聲。

