住宅法修正三讀 明定社宅應供至少20%婚育宅

立法院長韓國瑜30日說，「哇，報告院會，報告表決結果，出席108位、贊成108票、反對0票、棄權0票。」

全票通過，立法院長韓國瑜也忍不住驚呼，立法院30日三讀通過《住宅法》部分條文修正案，重點包含增訂社宅應提供至少20%，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭；建置全國統一的社宅申請登記平台；且應定期公布租賃住宅市場每坪租金等。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，「婚育宅這個大的政策方向我是支持的，而且我也覺得符合滿多國家在做的國際趨勢，我覺得關鍵不是這個比率20%的事情，關鍵是我們的存量的問題，就是我們到底有多少社會住宅，那我會覺得現在比較大的挑戰是說，特別是中央還有沒有要繼續、再持續推動社會住宅。」

現行《住宅法》規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，這次修法，增訂應提供至少20%的「婚育宅」。彭揚凱認為，這次《住宅法》修正案修法為居住正義再次跨出重要一步，後續將要求中央及六都持續興辦社宅。

房市專家何世昌認為，「社宅建置統一的登記平台，可以大幅度的節省民眾的申辦時間，以及提升申辦的效率，不過平台上可能也要同時揭露，各個縣市申辦的門檻以及條件，以免民眾產生誤解而出現爭議。」

三讀條文也明定，為確保民眾即時掌握全國社宅招租等相關資訊，內政部應建置全國統一申請登記平台，並定期統計分析，並將戶數需求、房型配比以及所需的公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫依據。

內政部則表示，公布每坪租金價格部分，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範。

