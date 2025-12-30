住宅法修正初審通過 鼓勵包租模式 民團、租服業者予以肯定

立法院內政委員會昨天(29日)審查通過住宅法部分條文修正草案，對於鼓勵包租模式的修法方向，民間團體及包租代管業者今天(30日)都表示肯定，預期補助一旦增加，租服業者跟房東將更願意承擔風險走包租模式，不但能照顧弱勢族群，還能穩定租屋市場價格。

新北市租賃住宅服務商業公會理事長王則人指出，自2018年《租賃住宅市場發展及管理條例》上路以來，租賃住宅服務業有兩種商業模式，一種是包租代管(簡稱包租模式)，另一種則是代租代管(簡稱代管模式)。在代租代管模式中，租服業者只是房東跟房客之間的協調溝通角色，而包租代管模式中，租服業者的角色類似二房東，不管發生什麼事，都必須按月繳納租金給大房東。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會(簡稱租服全聯會)理事長劉貞君指出，包租模式對租服業者來說相當吃力不討好，因為必須直接承擔房屋閒置的成本及遇到不良房客的風險。他說：『(原音)房東租給我們業者(月租金)一萬塊，業者就租給房客一萬塊，因為(政策規定)不能做價差，如果1月1日起租到12月31號合約結束，他(租客)中間如果4月1日不付租金了，你不能把他趕走喔，因為你有公證的話，要到12月31日才可以把他請走，這中間所有的過程都業者自己賠償，還沒含什麼呢？我點交的時候，那裡面有雜物...亂七八糟的...業者要出一筆錢把它恢復到原狀，可能好幾十萬喔，所以很多業者不想去做包租，就是因為風險太大了！』

由於包租模式每次簽約租期至少3年，有利於保障弱勢住戶居住權，立法院內政委員會昨天(29日)審查住宅法部分條文修正草案時，為鼓勵包租模式，新增、修正通過2項相關條文，除了明定興辦社會住宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達50%為原則之外，屬於「包租模式」的物件補助金額提升到「代管模式」的2.5倍。

對此，劉貞君表示，補助增加會讓租服業者跟房東更願意承擔風險走包租模式，而且這麼一來，還能照顧到弱勢族群，所以租服全聯會對這個修法方向樂觀其成，願全力支持政府政策；王則人也正面看待，他認為這樣一來將有助於穩定租屋市場行情；OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也表示支持修法鼓勵包租模式，因為包租模式租約長，比起代管模式更具有保障弱勢租客的政策效果。

彭揚凱並表示，台灣政府有別於他國，把包租代管政策補助房屋也視為社會住宅，過去為了衝高戶數，包租、代管戶數都一起計算，這次修法一方面承認包租模式難度較高，所以給包租利多，另一方面也要求包租比例要達到總量的5成以上，基本上他認為這樣的修法方向是正確的，值得肯定。