住宅法修正案三讀 增加社宅提供婚育家庭比率、包租補助

立法院第11屆第4會期最後一次院會，會中針對住宅法修正案討論並表決，經數次協商後，朝野黨團針對公布租屋市場價格資訊到「每坪租價」（第47條），以及包租補助不得少於代管2.5倍（第52條）無共識，因此交付院會表決。會中藍白兩黨團憑人數優勢皆表決通過，全案也於30日院會中三讀通過。

住宅法修正案歷經立法院內政委員會1年的討論，30日正式三讀通過。修法內容明定中央主管機關應建置全國統一之社宅申請登記平台，供符合申請資格民眾登記；另針對新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭，各社宅應提供至少20％比例，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。

另外，針對各縣市政府在辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況畫設社宅用地，以確保社宅興建比率與規模。

住宅法修法也明文規定，為確保租賃住宅市場公開透明，主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊；而為促進屋主、房東願意釋出空房供租客租用，修法也規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。

委員會協商中，朝野針對公布租賃市場行情到「每坪租金」及強化包租補助不得少於代管的2.5倍等規範無共識，因此交付30日院會表決，藍白兩黨團憑人數優勢皆表決通過，全案也於30日院會中三讀通過。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨沒有忘記對支持者「居住正義」的承諾，反觀對於民進黨來說，居住正義都是騙選票的工具，賴清德總統任期還沒到就跳票；住宅法修正，主管機關民進黨政府找各式各樣藉口，就是不願落實，租屋市場透明化、社會住宅統一需求平台登記都不願意做。這次住宅法修正案能夠通過，也感謝國民黨團的立委們能夠一同協助。

國民黨立委牛煦庭指出，針對修正住宅法，各黨都有提出版本，樂見大家都有意要改變居住環境。其中針對擴大入住資格、提高包租社宅數量、用地儲備機制、建立登記平台、租屋市場透明化，經各黨討論過後大步向前邁進。特別感謝藍白兩黨團一同支持以及民團的支援，讓居住正義往前一步。

