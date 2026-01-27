住宅法修正案無共識 民眾黨團籲提黨團協商

住宅法修正案27日經內政委員會協商後仍有部分條文保留，民眾黨立法院黨團總召黃國昌也於會中表示，希望召委黃建賓能通知院長韓國瑜，將住宅法修正案也併入黨團協商內容當中，希望在周五本會期最後一次院會可以三讀通過。（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

立法院內政委員會27日下午針對住宅法修正案進行協商，會中針對提供婚育家庭社宅比率、包租代管補助獎勵、定期公布租賃住宅市場內容，及公布建置社會住宅需求登記平台等相關條文，朝野仍有異議。對此民眾黨立法院黨團總召黃國昌也於會中表示，希望召委黃建賓能通知院長韓國瑜，將住宅法修正案也併入黨團協商內容當中，希望在周五本會期最後一次院會可以三讀通過。

立法院內政委員會27日由召委、國民黨立委黃建賓針對住宅法修正案召集協商，會中針對住宅法第4條修正案，其中「提供一定比率社宅出租給育有未成年子女的青年婚育家庭」比率部分，住都中心與在野黨立委仍無共識，住都中心認為比率應制定為「10％以上」而非20％，原因在於部分偏鄉地區興建社宅，恐無太多婚育家族需求，因此訂定「10％以上」可讓各縣市有調整空間。

廣告 廣告

不過藍白兩黨團都認為下限應列在20％，才能保障年輕家庭居住正義，由於現階段房價居高不下，房價也成為影響年輕家庭生育的很大因素之一，若能夠過社宅保障年輕婚育家庭的居住權益，應能部分改善少子女化日益嚴重的問題。不過朝野並未達成共識，因此該條仍維持保留。

另針對住宅法第47條，各黨派委員都於委員會中提案「租賃住宅市場不同物件型態、區位、房型配比、屋齡之每坪平均數與中位數價格及公共設施提供資訊。」不過內政部則表示，若細項部分要提供到「坪數」會有些複雜；民眾黨立委陳昭姿及黃國昌都認為，若未公布到坪數，無法切實反應租屋市場行情，且租客在租房時，除了租金外，「坪數」也是重點之一。

經協商後住宅法修正案仍有4條維持保留，對此黃國昌在會議結束前也向黃建賓表示，為了後續法案審議順暢，麻煩召委也通知院長，將住宅法修正案也併入黨團協商內容當中，因為這是民眾黨團的優先法案，希望本周五可以三讀通過。

【看原文連結】