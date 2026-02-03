住宅法修正通過婚育宅比例20% 盧秀燕：台中早超標「入住率28.14%」

住宅法修正通過婚育宅比例20%，台中市長 盧秀燕說，台中早超標、入住率28.14%。（圖：中市府提供）

住宅法修正通過，明定社宅至少提供20%婚育宅，台中市長盧秀燕今天（3日）在市政會議中表示，照顧年輕人，鼓勵結婚生育，台中婚育宅早就達標，入住率達28.14%近三成。盧秀燕並預告南屯、太平、烏日區三處社宅將完工，二月公告，三月受理申請，青年朋友別錯過。（寇世菁報導）

立法院三讀通過《住宅法》部分條文修正案，重點包含增訂社宅應提供至少20%，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，建置全國統一的社宅申請登記平台，且應定期公布租賃住宅市場每坪租金。對此，台中市長盧秀燕周二（3日）主持市政會議時表示，台中社宅興建量全國第二大，中央為了幫助青年，住宅法修正通過，將婚育宅比例從5%提高到20%，台中早就達標且超過，盧秀燕說，台中是最早執行婚育宅的城市，入住率達28.14%，近三成，落實照顧年輕人，鼓勵結婚鼓勵生育。

盧秀燕表示，台中社宅興建完成4千戶，興建中6、7千戶，總計完工和興建中，破1萬戶，全國第二名，成績很好，婚育宅比例早早超過中央規定，中央要台中蓋7千戶，台中已蓋1萬戶，為了照顧青年和市民，會繼續興建社宅好宅，盧秀燕預告，三處社宅將完工，包括南屯建功五號好宅101戶、太平育賢好宅250戶，烏日高鐵好宅270戶，申請資格二月公告，三月開放受理申請，青年朋友別錯過。