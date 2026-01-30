《住宅法》三讀通過 廖偉翔：全力做年輕爸媽的後盾

cnews204260130a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

國民黨籍立委廖偉翔在臉書，以標題「《住宅法》三讀通過，全力做年輕爸媽的後盾！」貼文。廖偉翔表示，今（30）天是立法院會期的最後一次院會，在朝野共同支持之下，《住宅法》修正案順利三讀通過。面對高房價與少子化，這部法案是解決年輕人壓力的重要方案之一。

廖偉翔貼文表示，這次的修法重點，在於將「婚育優先」入法：明定社宅須保留 20%的額度，優先提供給「育有未成年子女」與「新婚家庭」。自己也有參與提案，並在大家充分溝通下，最終得出朝野都能夠共同支持的版本。

他也表示，也希望能夠提高包租誘因、落實居住透明，並且持續盤點社宅用地組近社宅興建進度，希望居住正義，不能只靠灑幣補貼，更要靠制度建立。也會持續監督內政部落實修法，讓每一個在台灣打拚的家庭，都能有一個溫暖的家。

照片來源：翻攝臉書

