《住宅法》修正案三讀全票通過 婚育社宅佔比至少20%

立法院今天（30日）三讀通過《住宅法》修正案，修法重點包括內政部建立社宅用地儲備與全國登記平台，同時擴大社會住宅入住資格，規劃社宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。該案逐條討論時，部分取得三黨共識、部分表決後採藍白黨團版本，最後全案表決時，罕見獲藍綠白三黨108票全票通過，連立法院長韓國瑜也忍不住驚呼，「哇！反對0票！」





立法院今天舉行最後一次院會，下午處理《住宅法》部分條文修正草案，增訂社宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭；且中央主管機關應建置全國統一之社宅申請登記平台，供符合申請資格民眾登記，並須介接各地方政府社宅登記系統，提升申請效率。

為確保租賃住宅市場公開透明，條文規定主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，並以租金補貼、包租代管物件優先辦理；同時明定補助包租之金額不得少於代管2.5倍。





此外，新法要求各縣市政府於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應考量人口發展與居住需求，劃設社宅用地，以確保社宅興建的比例與規模。

