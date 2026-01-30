《住宅法》修法通過了！保障新婚、青年家庭租社宅 法案內容曝光

即時中心／高睿鴻報導

台灣房價漲勢不斷，「居住正義」如何落實成為國人關注焦點，為此，政府各部門積極端出政策牛肉，盼緩解青年族群的生活壓力。立法院今（30）天三讀通過《住宅法》修正，內政部長劉世芳對此說明，當中朝野有共識的部分，包括：擴大照顧青年及婚育家庭之居住，提供至少20%社會住宅，租給新婚兩年內、或育有未成年子女的家庭；另也建置社會住宅申請登記平台，以利民眾掌握全國社會住宅招租資訊。

劉世芳表示，政府持續推動租金補貼、包租代管、多元興辦社會住宅「三軌政策」，照顧弱勢族群與婚育家庭決心不變；但她也指出，推動社會住宅政策，中央與地方的責任同樣重要，因此，未來會持續與各縣市政府共同努力，達到照顧百萬戶租屋家庭的目標，落實「住者適其屋」精神。對於《住宅法》三讀通過，她則感謝立法院全體委員及朝野黨團支持，共同完成修法作業。

內政部指出，有關新增第19條之1、以及修正第52條，要求社宅包租物件應達總量之50%；且補助包租案出租人金額，不少於代管案之2.5倍，凸顯社會包租代管住宅符合《住宅法》第19條所定社宅範疇。未來，內政部將持續偕同地方政府，共同提升社會住宅包租案件數量，以實質協助經濟及社會弱勢租戶。

內政部也表示，關於修正第47條，明定優先運用租金補貼、包租代管案件資料，依住宅型態及屋齡，定期公布租金中位數資訊；而這與內政部自2024年中起，定期發布的租金統計作法一致。

不過，每坪租金價格部分，因現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，因此內政部指出，實際面積資料之提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務。關於這部分，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府，研議申請規範等事宜，須審慎處理，方能實質促進租賃住宅市場資訊透明與健全發展，而不造成地方縣市政府第一線執行同仁的嚴重負擔。

