《住宅法》順利三讀！藍綠白一致通過 韓國瑜驚訝喊「哇！」

立法院會今天（30日）下午處理《住宅法》修法，一開始在藍白人數挾優勢下，以60票比48票三讀通過，民進黨團隨即要求重付表決，最後民進黨團全數按下贊成票，藍綠白朝野黨團一致表決通過《住宅法》修法，讓立法院長韓國瑜宣讀時忍不住驚訝喊了一聲「哇！」。

根據三讀條文，中央主管機關應建置全國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記，社宅應提供至少20%比率，出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。

三讀條文明定，都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地。主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊，另強化包租補助，規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。

《住宅法》修正草案中僅第47條、52條針對租屋市場透明化，及提升包租補助金額部分，朝野有所歧異，其餘條文三黨均達成共識。一開始表決時，藍白以60：48挾人數優勢通過法案，民進黨團隨即提出要重付表決，最後民進黨團也支持住宅法修法，最終以108比0三讀通過，讓韓國瑜宣讀時也忍不住驚訝地「哇！」了一聲。



