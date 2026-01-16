住宅窗戶挑選有撇步！掌握這幾點實用建議不能不知道

整理｜Eason 圖片來源｜有隅設計、優尼客設計、詠絮設計



人們常說：「窗戶是空間的眼睛。」對於居家生活來說，窗戶不只是陽光與空氣的進出口，更是室內與外界的分界線。裝對一扇窗，就像擁有一雙健康又美麗的雙眼，除了美觀，更影響居住的舒適度——包括氣密、隔音、隔熱、防水等重要功能。

圖片來源：有隅設計

然而，大多數設計師在處理老屋翻新時，幾乎都會建議屋主更換成氣密窗。原因在於氣密窗和傳統鋁窗相比，氣密窗在生活機能上的表現好很多，不僅可以減少噪音、避免冷熱氣流滲透，還能降低室內潮濕問題，大幅提升居住品質。

圖片來源：有隅設計

傳統鋁窗 vs 氣密窗，差別在哪？

市面上最常見的窗戶材質，就是傳統鋁窗與氣密窗。兩者的差異主要在氣密性，氣密窗能有效防止空氣滲漏，讓冷氣或暖氣不外洩，更節能；隔音效果，氣密窗搭配合適玻璃，能隔絕車聲、狗吠、鄰居吵鬧等聲音，對都市住宅特別重要；防水能力，氣密窗設計上通常會有更好的排水結構，減少雨水滲漏；耐久度與美觀，新型氣密窗材質更穩定、色澤選擇多，搭配現代裝潢更協調。若家中的窗戶已有些年紀，開關常有卡卡聲、邊框老化或漏風情況，建議優先考慮更新為氣密窗。

圖片來源：優尼客設計

根據需求挑選玻璃種類

窗戶的「玻璃」也是關鍵。別小看這一片透明材質，選對玻璃，能讓居家更安靜、更省電、更安全。單層玻璃，價格便宜，基本隔音效果，適合安靜社區或對聲音不敏感的家庭；複層玻璃，兩片玻璃中間有氣體層，隔音與隔熱效果佳，適合靠近馬路、學校或商圈的住家；膠合玻璃，中間夾有膠膜，即使破裂也不會飛濺，隔音與安全性高，適合高樓層或錄音室使用；Low-E玻璃，表面有特殊塗層，能反射熱輻射，有效降溫，是節能住宅的好幫手。

圖片來源：優尼客設計

根據空間選窗型與窗戶樣式

不同空間對窗戶的功能和風格需求也不同，窗型與樣式的選擇也會有所差異，例如橫拉窗，是最常見的類型，其方便開關，適合裝設於臥室、客廳；推開窗，氣密性較佳，適合需要通風的廚房或浴室；固定窗，不開啟但視野好，適合樓梯間或玄關作為採光使用。風格化的窗形也能為空間加分。例如：圓形或拱形窗，其能增加柔和感，適合臥室、玄關或帶有古典感的設計風格；方形窗，能夠為空間帶來簡約、現代感氣息，適合書房、客廳等功能明確的空間；八角窗，富有變化性，可做視覺焦點，常見於樓梯轉角或特色牆面。

圖片來源：詠絮設計

選窗，其實是一門兼顧美學與實用的學問。從氣密性、玻璃功能到樣式搭配，每一個細節都影響著家的舒適度與風格。建議大家在裝修或翻新時，不妨與設計師深入討論，不只是換一扇窗，更是為生活打開一扇更美好的風景。

圖片來源：詠絮設計

