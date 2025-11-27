住宅總價連3季回跌 六都小宅化趨勢擴大

房價攀升加上貸款條件收緊，使住宅市場出現一系列連動效應。像是買方下修預算、青年購屋集中於2千萬元內，六都多個行政區的購屋坪數明顯縮水，小宅交易大增。在買盤轉向下，全國住宅總價連續3季回跌，六都在今(2025)年第3季的成交總價也由前期高點回落。

根據內政部不動產資訊平台資料，今年第2季全國住宅買賣平均總價為1,324.3萬元，相較去(2024)年第3季高點1,424.4萬元，減少約100萬元，為近一年來首次連3季下滑。市場觀察，高房價環境下，民眾買屋更趨保守；而銀行房貸成數普遍緊縮，在自備款負擔提高狀況下，購買預算明顯走低。

六都小宅化趨勢則持續擴散，永慶房產集團彙整2023年8月至今年7月的實價登錄資料，超過7成行政區購屋坪數縮減。桃園市龜山區近2年平均交易面積下降36.5%，相當於少了20坪；台中市中區、高雄市鹽埕區與新興區縮減幅度約在15%至20%之間，反映市場需求轉往低總價與中小坪數產品。

青年購屋行為呈現相同模式，永慶房產集團與政大不動產研究中心調查顯示，雙北30至39歲購屋族群中，近4成將預算設定在1,000萬至1,500萬元，其次為1,500萬至2,000萬元，合計比重逾6成。調查指出，新青安貸款等政策降低了部分青年進場門檻，在高房價環境中仍能支撐買房需求，中小坪數電梯大樓則成為年輕人最常見的選擇。

六都總價結構亦呈現盤整現象。根據六都2025年第3季住宅成交總價統計，台北市相較前期高點下跌229.7萬元，高雄市與台南市分別滑落約228.7萬元與125萬元；新北、桃園與台中雖出現下修，但幅度相對較小，凸顯買方重新調整預算與產品條件後，讓市場在高點過後進入修正期。

從六都交易量體與總價表現來看，近期仍以可負擔的中小坪數，以及中低總價產品最具交易動能，後續變化將反映買方預算與貸款條件的走勢。

