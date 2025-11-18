住宅電器火警燒出警訊 臺東消防局籲檢查老舊電器、落實「五不一沒有」

（圖／臺東縣消防局提供）





臺東縣鹿野鄉於近月凌晨發生一起住宅火警，所幸消防人員迅速趕抵現場將火勢撲滅，未造成人員傷亡。經消防局預防調查科現場勘查，火勢起於二樓房間床頭櫃附近，研判為插頭接觸不良導致短路，進而引燃周邊紙張與雜物造成擴大燃燒。因「電氣因素」造成的火災，也常占據火災發生原因的排行榜，可見「電器產品使用」引發的災害，在日常生活中相當常見，民眾應更加注意。

消防局表示，該起案件凸顯居家用電安全的重要性，民眾日常使用電器若疏於檢查或長期使用老舊電線、延長線，極易因接觸不良或過載導致短路釀災。特別是在床邊、書桌等處堆積可燃雜物，更容易助長火勢擴散。

廣告 廣告

消防局提醒，防範電氣火災應謹記「五不一沒有」口訣：電源插座不長時間使用、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物、沒有安全標章的電器不要使用。

此外，建議民眾每年檢查定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，家中老舊電線、延長線及插座是否有鬆脫、焦黑或異味等情形，並避免多項高功率電器共用同一插座。

消防局再次呼籲，為了居家安全，務必選購具安全標章之電器產品，並安裝「住宅用火災警報器」。若家中為透天厝或有長者、身心障礙者，更建議安裝「連動式住宅用火災警報器」，可於火災初期即發出警報，提醒民眾及早避難逃生。

更多新聞推薦

● 三接工程總預算預算議題 中油重申：採購案招標過程符合政府採購法規定