住客控車泡水未提賠償 煙波：釐清權責後承擔責任

（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）颱風鳳凰帶來豐沛雨水，灌入煙波飯店蘇澳四季雙泉館地下室，造成30餘輛車泡水，11名受災住客今天指飯店推託未提賠償機制。煙波集團表示，釐清權責後會承擔應負責任絕不推諉。

11名住客透過葉家瑄律師事務所發布聲明稿指出，這次災害中飯店有包含輕忽中央警報、未採取充足防災準備等5大疏失，並表達這次不是天災，而是制度性的人禍，呼籲徹查飯店的防災機制，是否符合法定安全標準。

聲明稿提到，11日晚間7時20分，1名住客至地下室查看後，不過10餘分鐘，大量水流迅速湧入地下1樓，此時飯店仍未廣播預警，未通知住客移車，完全錯失最後的移車機會；晚間7時48分，雖然防水閘門已放下，但湧入水量毫無減緩，且現場沙包不僅數量明顯不足，也未採用任何基本防淹水堆法。

廣告 廣告

聲明稿表示，飯店直到晚間7時55分才首次廣播，卻未告知地下室正在淹水，多名住客在不知情的情況下進入地下室查看車況時，才驚覺水位已急速上升至腰部高度，更有住客因此受傷。

聲明稿指出，飯店一再以「待第三方認定責任」為由反覆推託，始終未提出明確的賠償機制，並宣稱會「主動聯繫保險公司理賠」，實際上是住客自行聯繫後，才得知飯店僅投保公共意外責任險，且保額僅有新台幣300萬元。

對此，煙波國際觀光集團表示，這次事件造成車主財物損失與不便，集團深表理解，車主們對於車子後續的修復，與等候理賠的焦慮心情，集團也感同身受，並秉持最高誠意全力協助後續處理，除盡速完成各項復原作業，也加速委任第三方公正單位，協助釐清相關責任，確保過程公開、公平、透明。

煙波集團指出，對於「飯店保險金額不足理賠」說法，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，集團將承擔應負的責任，絕不推諉。必定會負起應承擔的相關權責，並持續以安全、誠信並重的原則，推進各項作業。（編輯：李錫璋）1141117