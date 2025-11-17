住客車泡水批煙波沒誠意 11人將提「集體訴訟」

鳳凰颱風期間，宜蘭蘇澳的煙波飯店地下室淹水，導致超過30輛汽車泡水。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風期間，宜蘭蘇澳的煙波飯店地下室淹水，導致超過30輛汽車泡水，但賠償作業卻一拖再拖！飯店表示，17號早上已完成抽水作業，待車主簽妥同意書和報請縣府後，就能開始執行拖吊，強調全程由第三方公正單位協助，並會支付全額，但車主並不買單，認為飯店現在著急，要他們簽同意書，卻沒給出完善SOP，將提集體訴訟，並召開記者會。

鳳凰颱風重創蘇澳，煙波飯店超過30台汽車在地下室泡水，事發已經第七天，其中11位受害車主將提集體訴訟，他們認為飯店聲明寫得漂亮，但卻不主動面對住客，17號發出律師聲明，指控飯店說要全力配合理賠，卻以待第三方認定責任為由反覆推託，也沒提出明確賠償機制，詢問保險公司才得知，飯店投保的公共意外責任險，保額只有法規最低標的3百萬元，根本賠不完。

煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵：「對於飯店保險金額，不足理賠的這個說法，煙波集團再次強調，不論飯店的保險金額是多少，只要是經過第三方公正單位，釐清權責後，本集團將會承擔起應負的責任，絕對不會有推諉的行為。」

一台台山貓和水車忙著進出地下室抽水，飯店稱17號早上已完成作業，只剩B2部分積水，待宜蘭縣府回覆申請作業，住戶簽署拖吊同意書，就可以開始拖吊，並由蘇澳分局協助現場拍照存證，但現在住戶可不買單。

當事律師葉家瑄：「很多住客他不是，不願意去簽拖吊同意書，他是很害怕說簽了之後，會不會到時候飯店不認帳，因為現在沒有證據證明，我把一些比較貴重的東西，放在車子裡面。」

畢竟民事求償，證據保全沒做好，後續容易引發更大糾紛，受害車主近日將召開聯合記者會，希望飯店給出完善SOP，不讓他們的權益二度受損。

