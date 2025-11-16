住客30多輛車被淹蘇澳煙波扛下來 律師揪細節讚：叫小賀
記者李鴻典／台北報導
日前在颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者12日表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。對此，巴毛律師陳宇安今（16）天說，蘇澳煙波真的是「叫小賀」的飯店，明明知道把車留在地下室，如果有車損他們要賠，但還是扛下來了，沒有讓車主開出去然後一路沖出海，真的很有guts 給讚。
宜蘭蘇澳地區11日降下近15年來最大雨量，位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，30多輛旅客車輛受困地下停車場，引發高度討論。
業者12日表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。陳宇安律師今（16）天說，蘇澳煙波真的是「叫小賀」的飯店。她表示，自己之前看新聞說颱風淹水、飯店不放行，30台車在地下室變泡水車。
陳宇安律師表示，她當時還跟老公討論此是，說煙波幹嘛這樣，「出去『叼掐』總比泡爛好吧？」但後來仔細看發現，當天外面淹水的高度根本已經高於停車場的防水閘門，硬開出去很危險、可能被沖走。
陳宇安律師說，煙波明明知道把車留在地下室，如果有車損他們要賠，但還是扛下來了沒有讓車主開出去然後一路沖出海，真的很有guts、給讚。
【煙波國際觀光集團聲明稿】
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區11日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，本館雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。
目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。
我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。
針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。
煙波團隊誠摯感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容。我們將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。
煙波國際觀光集團
2025年11月12日
