住家底下住巨熊！美屋主嚇傻：她會軟骨功

[NOWnews今日新聞] 美國加州一名屋主從4月就發現自家房屋下的夾層空間木框架破損、磚塊被拆掉，在6月安裝監視器，但直到上週，才發現是一頭巨大的黑熊住在他的地下室。驚奇的這頭熊像是會「軟骨功」，能在狹小空間內鑽進鑽出。

《每日郵報》報導，美國加州63歲屋主強森（Kenneth Johnson）表示，他在四月發現自家房屋底下的夾層空間，磚塊毀損、木框破裂，且損壞狀況日益嚴重，便在6月安裝攝影機觀察，但直到11月28日他前往更換攝影機電池時，聽到夾層內傳出低吼聲，才震驚的發現是一頭巨大的黑熊住在自家地下的夾層。

強森形容說，那隻黑熊體型非常大，肚子都貼到地上，「我不知道牠是怎麼鑽到那裡的，牠一定是雜技演員」。影片顯示，這隻棕熊從他家房屋側面的縫隙中掙扎著鑽出來，左耳上還掛著一個黃色標籤。

媒體取得的監視器畫面也拍到，這頭棕熊通常會在白天出來覓食，晚上返回強森家底下。

強森回憶說，他當時嚇到全身顫抖半個小時，打給洛杉磯縣警局，被轉到加州魚類與野生動物管理局，但又因為遇上連假，還等到週一才能處理。

他也坦言，現在走進廚房都會想到下面有一隻大熊，感覺真的很不舒服，雖然這頭熊沒有表現出攻擊性，但鄰居也曾看到熊在附近徘徊，連他的貓也感到恐懼。

這也不是強森第一次遇到野生動物，他的父親也曾在車庫看到八英尺的蟒蛇，「我們以前經常在阿爾塔迪納看到野生動物，但由於乾旱和火災，情況發生了變化」。強森目前正在等專家確認這頭熊的性別，他也經替牠想好兩個名字，分別是Ursa及Barry。

