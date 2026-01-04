住家衛星圖遭曝！沈伯洋站台喊：高雄是關鍵

▲沈伯洋今（4）日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，2日公布民進黨立法委員沈伯洋之住處及工作場所衛星圖資與街道圖，並配文「台獨頑固分子哪裡逃」等進行公開恐嚇對此，而沈伯洋4日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台，表示選擇在此時來到高雄，有其深層意義。

沈伯洋表示，自己因為長期投入國家安全與國防相關研究，近來成為中共系統性攻擊的對象，甚至已出現人身與家庭安全層級的威脅，因此選擇此時來到高雄，有深層意義。

沈伯洋指出，特別關注高雄，是因為民選首長與地方治理，就是國防與國家安全的第一線；他曾在2018年特定政治勢力快速崛起時，因憂心統戰勢力滲透，親自到高雄進行田野調查，鎖定與中國有關聯的統戰團體蒐證，也因此人生第一次遭提告、第一次做筆錄，地點就在高雄，所幸最後未被起訴。

沈伯洋強調，早在十多年前，高雄就已逐步擺脫對單一市場的依賴，透過大型國際活動與文化觀光，向世界連結，而非向中國傾斜，這正是城市能夠抵抗外部政治壓力的重要基礎，能維持經濟與治理的自主性，也讓高雄成為關鍵。

沈伯洋呼籲，國家安全與主權意識，不只存在於國防政策與立法院法案，更體現在地方治理與城市發展的選擇之中，唯有堅守民主價值、守住資訊與國安防線，城市才能真正自主，也才能持續富強；沈號召支持者力挺賴瑞隆，讓高雄延續近年的發展路線，成為台灣面對外部壓力的重要支點。

