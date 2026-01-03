住家被陸網友用衛星標識 沈伯洋酸：Google Earth看得更清楚

民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）

大陸網友宣稱自費定制了商用衛星「吉林一號」高清影像，標識民進黨立委沈伯洋的住家與工作地點，並稱要「給一點大陸科技小小的震撼。」對此，沈伯洋今（3）天酸說，用Google Earth看得更清楚，但這些操作是中國想要分化台灣社會、威嚇台灣民眾，很可惜的是，在台灣人對這些事情越來越理解後，邊際效益就會不斷降低。

沈伯洋表示，針對中國發了衛星圖，標識錯誤住家、工作地點這件事，其實早在1月1日發生時就有掌握。在1月1日之前中國在軍演，但軍演這件事情中國並沒有討到什麼便宜，所以可能想在軍演後做一些能得分的項目，不管是擋國安法案、擋國防預算等，也可能包含1月1日中國博主發布的衛星圖。

「這位博主可能不知道台灣人用Google Earth看得比更清楚。」沈伯洋指出，中國用虛假IP在YouTube、PTT想進一步操作，跟之前關西機場操作方式如出一轍，這是中國經典想要分化台灣社會、威嚇台灣民眾的做法，很可惜的是，在台灣人民對這些事情越來越理解之後，就跟軍演一樣，所達到的效果跟邊際效益就會不斷的降低。

