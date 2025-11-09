住家裝監視器！偷錄女客性愛影片 機車行老闆逼她當性奴慘了

記者楊忠翰／新北報導

新北市1名機車行老闆阿豪（化名），先因修車而結識女子小萱（化名），後來兩人逐漸熟識，他竟在對方租屋處偷裝監視器，還錄下小萱帶男人回家發生性行為的過程，阿豪多次威脅對方發生性關係，還將性愛影片傳給友人觀賞；新北地院依妨害秘密等罪判阿豪1年2月徒刑，民庭法官則判他應賠償25萬元，全案仍可上訴。

檢警調查，2023年5月間，阿豪在小萱蘆洲住家裝設監視器，竊錄女方日常生活，並將影像存於手機；阿豪在垃圾桶發現使用過的保險套，遂出言威脅小萱：「如果不聽我的話，就會散布性愛影片，讓妳沒朋友、沒有工作、毀了妳的人生」、「我要妳做什麼，妳就給我做什麼，妳不要讓我不開心，我直接給妳翻掉都沒關係。」

阿豪進一步表示：「我要玩妳，叫妳脫褲子，妳也得脫」、「妳就算把錢還完了，我也可以不守信用，繼續把這條抓著，妳這輩子就完了，我跟妳講」、「不要開心太早，不要想要脫離我」、「要玩妳，我鬼點子還很多」，藉以逼迫小萱發生性行為。

同年11月14日，阿豪在IG發布限時動態，內容提及「毀三觀的事情不是要我爆料」、「這兩天我就開始散發這些事情了」、「我爆下去絕對是山崩了，爆下去，看誰幫妳」等字句，他隨後將性愛影片傳給友人觀賞，小萱擔心事情鬧大，只好前往派出所報案，警方循線將阿豪逮捕送辦。

法官根據阿豪手機、對話紀錄及小萱說法等證據，遂依無故攝錄他人性影像、恐嚇等罪判阿豪1年2月徒刑；小萱進一步提出附帶民事賠償70萬元，民庭法官認為，阿豪對小萱的自由權及人格權造成重大侵害，遂判他必須賠償25萬元，全案仍可上訴。

