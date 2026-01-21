住家遭搜大量毒品！日劇女王米倉涼子遭函送 新片試映急喊卡GG了
記者林汝珊／台北報導
日劇女王米倉涼子近年憑藉《派遣女醫》系列紅遍亞洲，不料日前驚傳涉毒，日媒20日報導指出，米倉涼子因涉嫌違反日本《麻藥取締法》，已遭相關單位函送檢方，消息傳出震撼演藝圈。而她主演的電影《Angel Flight THE MOVIE》14日才剛公開最新預告，原定21日舉行試映會，對此官方也緊急宣布取消試映會行程。
米倉涼子去年9月以身體狀況不佳為由，接連取消多項公開活動，之後便爆出與一名阿根廷籍男性友人疑似涉及非法藥物，關東信越厚生局麻藥取締部往與兩人相關的住處進行搜索，並扣押多項疑似違法藥物，而阿根廷男子目前已離境日本。
根據《NEWS POST SEVEN》報導，米倉涼子雖暫停活動，不過主演的《Angel Flight THE MOVIE》仍持續按計畫籌備，預計於2月13日於 Amazon Prime Video 上線。一名電影圈人士透露：「原訂1月21日在東京某攝影棚舉行完成試映會，演員與工作人員皆預計出席，米倉涼子是否現身則持續協調中，但受函送報導影響，官方緊急取消了所有演員出席行程，米倉涼子最終也未露面。」
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
