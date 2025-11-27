「住家」被闖入！瑤瑤怒控南韓房東「恐怖行為」 連夜急搬離

台灣藝人瑤瑤（黃喬歆）近日在南韓旅遊時，遭遇到一名「恐怖房東」。她在首爾的住宿中，房東竟然持萬用鑰匙擅自闖入她的住處，讓她驚恐不已。瑤瑤當場錄影並報警，並在事件後連夜搬離。她在社交平台上公開了雙方對質的影片，無奈地表示：「訂了八晚，才住兩天就遇到這種鳥事！」

影片中，房東一開始態度強硬，對瑤瑤的拍攝表示不滿，並以非敬語喝斥「不要拍」。當瑤瑤詢問他原因時，房東則不斷道歉，但卻避重就輕，辯稱他是因為擔心外國客人入住後家具出問題才持有鑰匙。瑤瑤指控，房東前一天就曾敲門，當時她詢問「有事嗎？」對方卻沉默離去，讓她感到疑惑。第二天，她特意保持安靜，想確認房東是否會擅自闖入，結果房東果然直接開門走進來，讓她感到無法理解的恐懼，決定報警並搬家。

廣告 廣告

延伸閱讀

王彩樺助愛女闖星路 黃于庭認「想挑戰演戲」吐心聲

唐綺陽《熱吵店》慶生淚崩 阿Ken感性喊：妳給大家力量

沈玉琳年底前有望出院！好友潘若迪曝近況：他胖回來了