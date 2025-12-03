住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。
台北醫學大學公共衛生學院副院長趙馨率領研究團隊，針對大台北地區136個家庭進行深入調查，受訪幼童平均年齡為3.7歲。研究結果顯示，這些孩童中有27.1%被診斷出患有過敏性鼻炎，20%有濕疹問題，氣喘及結膜炎的比例則分別為4.7%及3.9%。
居家環境對幼童過敏症狀影響顯著，研究發現，家中若半年內添購新家具，孩童罹患鼻炎的機率約為未添購者的兩倍，可能與家具釋放甲醛等化學物質有關。此外，打掃頻率不足也會增加過敏風險，客廳超過一週未清理，幼童濕疹風險增加約4倍；若使用地毯，結膜炎風險更會大幅提升逾8倍。
臥室環境同樣關鍵，地板超過兩週未清潔，濕疹發生機率將上升4.9倍；若室內出現霉味，結膜炎風險則提高1.29倍。趙馨指出，戶外環境同樣對幼童過敏有顯著影響，住家500公尺內每增加一家速食店，鼻炎風險便上升約16%。
「住家周圍的餐廳、酒吧數量越多，或1500公尺範圍內有夜市、垃圾回收場，孩童濕疹發生機率也隨之提高。」趙馨解釋，這些場所通常位於交通繁忙區域，空氣污染較為嚴重，直接影響幼童健康。研究團隊進一步分析發現，住家陽台測得的PM10濃度越高，鼻炎症狀出現頻率也越高，且男童對環境因子的敏感度普遍高於女童。
該研究成果已發表於國際醫學期刊《International Journal of Hygiene and Environmental Health》。針對研究結果，趙馨提出五項具體建議：新購家具務必確保通風至少數週；客廳與臥室每週至少徹底清潔一次；家中避免使用地毯並防止環境長期潮濕；定期清洗烘乾孩童床單與枕頭套；住家若鄰近夜市、速食店或車流量大的區域，家長安排活動時應特別留意。
