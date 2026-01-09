住宿式機構補助新制上路 高雄衛生局籲及早評估

（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市衛生局今天表示，今年度起住宿式服務機構使用者補助方案，將以「長照需要等級核定日起」或「身心障礙證明效期內」計算，不再放寬追溯。民眾應及早完成等級評估。

衛生局透過新聞稿表示，配合中央推動長照3.0政策，115年新入住住宿式機構的民眾，務必及早完成長照需要等級評估，以確保補助權益。

衛生局表示，依新制規定，若民眾已於114年12月31日前完成長照需要等級評估，且核定為第4級以上，或持有中度以上身心障礙證明者，入住機構後即可直接起算補助天數，無須再申請長照評估；但未具上述資格者，須儘速提出評估申請，避免影響補助天數計算。

衛生局表示，住宿式服務機構使用者補助方案，主要是為減輕中、重度失能者和家庭的經濟負擔，補助對象包含依法設立的各類住宿式服務機構，如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（不含安養床）、身心障礙福利機構、國軍退輔會所屬榮譽國民之家自費失能及失智養護床，以及兒童及少年安置及教養機構與提供住宿服務的長期照顧機構，實際補助金額仍待中央公告。

衛生局指出，高雄市提供多元長照評估申請管道，民眾可自行撥打長照服務專線1966，或由機構人員、家屬協助線上填寫申請表單。申請後，照顧管理中心分站將即時派案，由照顧管理專員前往機構進行評估，縮短行政作業時間。

此外，為提升補助撥款效率，高雄市政府113年起，由社會局及衛生局受理住宿式服務機構使用者補助申請。（編輯：管中維）1150109