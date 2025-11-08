住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU

近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才起來，撒幣補助恐怕無法解決問題。

國旅人數下降，其中最為人詬病的除了品質不若以往，超普通飯店卻是天價住宿費、假日房價翻倍漲，甚至直逼萬元等級；觀光署長陳玉秀上月底在立法院備詢時曾坦言，國旅「住宿費太貴」是一大問題。據觀光署近日公布國內旅宿數據，截至今年9月，整體住客人數突破5400萬；至於國旅為人詬病的房價方面，一般旅館部分，全台灣最貴的是宜蘭縣，平均住宿房價3217元、住用率41.92%；至於台北，平均住宿房價3057元、住用率66.41%，排名全台第三。

王鴻薇7日在臉書直指，賴清德上任1年多來，經歷團結十講、大罷免大失敗、美國關稅談判未果等事件後，終於想到國旅產業了。俗話說「台灣最美的風景是人」，這是長期靠國人熱情、友善努力經營起觀光品牌，加上獨特的人文風情與自然風景，吸引國內外的民眾來旅遊，但在疫情衝擊、兩岸關係不佳、缺工、物價高等各種問題，造成如今的國旅困境。

王鴻薇指出，據觀光署統計，今年1至8月累計來台旅客只有545萬人次，反觀出國達1261萬人次，觀光逆差高達716萬人次，到9月觀光逆差更提升至805萬人次；旅遊消費方面，2024年國人出國旅遊支出為9,358億元，國內旅遊總支出僅有5158億元，造成結旅館、交通等產業都受到波及。光今年1月至9月，就有32家旅宿解散，2018年至今累計更高達300家，這不只是觀光產業的危機，更攸關相關從業者的家計。

王鴻薇提到，交通部長陳世凱在今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語，為此她質詢時不斷詢問交通部長和觀光署長，「國旅還有沒有救？」她進一步說，現在國旅已經進加護病房了，賴清德才想起來國旅現狀，但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴清德和陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，這樣沒辦法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。

